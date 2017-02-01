Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ШАБАНОВ: «Хочу попасть в сборную Украины»

Новичок «Стали» рассказал о стоящих перед ним целях и задачах

  • 01.02.2017 10:41
  • 151 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь. Артем Шабанов
© ФК Сталь. Артем Шабанов

Интервью клубной пресс-служба дал новичок команды Артем Шабанов.

- Артем, во-первых, добро пожаловать в «Сталь» и соответственно первый вопрос в нашем интервью: когда ты узнал, что тобой интересуется «Сталь»?
- Об интересе со стороны каменчан я узнал совсем недавно. Сперва была информация, что меня в своем составе хотят видеть «Карпаты» и «Заря», а уже затем агент позвонил и сказал, что есть предложение от «Стали».

- Был удивлен или же интерес к твоей персоне не стал откровением? Какие мысли были первыми?
- Удивлен не был, но есть определенная радость, что команды тобой интересуются. Значит, действительно кому-то интересен. 

- Ты сказал, что помимо «Стали», у тебя были предложения от «Карпат» и «Зари». Почему предпочел именно «Стали»?
- В первую очередь из-за тренера. Он единственный кто из тренеров команд позвонил и лично сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде.

- Ты выступал за киевский «Арсенал», в том числе в период, когда команду возглавлял Леонид Станиславович Кучук. Получается знаком с главным тренером еще с тех времен?
- Да, он был первым, кто привлек меня в основной состав. Когда Леонид Станиславович только пришел, я был в дубле и примерно через полгода, может быть даже чуть раньше, он меня подтянул в первую команду. И там я поработал с ним полгода.

- Все знают специфику работы Виталия Кварцяного, в команде которого ты выступал до перехода в «Сталь». Так же весьма требователен и Леонид Кучук. Как думаешь, с кем будет проще или скажем так комфортней тебе как футболисту?
- Сложно ответить на тот вопрос – это два разных тренера. У каждого свой уровень подготовки, своё видение футбола. У Виталия Владимировича я старался выполнять все его требования. Буду также стараться всё делать, что указывает Леонид Станиславович.  

- Ты уже несколько дней в команде, как тебе атмосфера в «Стали»? С кем из ребят чаще всего общаешься?
- Так сразу не скажу. Коллектив хороший, дружный. Всё нормально, общаюсь со всеми.

- Говорят, что у каждого футболиста есть особо принципиальные матчи или скажем так команды-соперники. Против какой из них тебя не нужно особо настраивать?
- Против всех нужно настраиваться, показывать хороший футбол, и ни в коем случае нельзя расслабляться. Но, наверное, все-таки выделяются лидеры – «Динамо», «Шахтер», «Заря». Все всегда стараются показать против них свой лучший футбол.

- Твое основное амплуа центральный защитник? 
- Так точно и не отвечу. Я играл на позиции и опорного полузащитника, и левого защитника. В этом чемпионате у Виталия Владимировича на позиции центрального защитника я в принципе не играл.

- Каковы твои амбиции, как игрока? К чему стремится в футболе Артем Шабанов?
- Хочу попасть в национальную сборную. Хочется получить вызов и там показывать хороший футбол, чтобы расти дальше. Ну а со «Сталь» теоретические шансы еще есть попасть в шестерку – нужно все матчи выигрывать, а там еще, чтобы удачно сложились другие встречи. Но в следующем сезоне точно будем стремиться в еврокубки.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.