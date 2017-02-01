Артем ШАБАНОВ: «Хочу попасть в сборную Украины»

Интервью клубной пресс-служба дал новичок команды Артем Шабанов.

- Артем, во-первых, добро пожаловать в «Сталь» и соответственно первый вопрос в нашем интервью: когда ты узнал, что тобой интересуется «Сталь»?

- Об интересе со стороны каменчан я узнал совсем недавно. Сперва была информация, что меня в своем составе хотят видеть «Карпаты» и «Заря», а уже затем агент позвонил и сказал, что есть предложение от «Стали».

- Был удивлен или же интерес к твоей персоне не стал откровением? Какие мысли были первыми?

- Удивлен не был, но есть определенная радость, что команды тобой интересуются. Значит, действительно кому-то интересен.

- Ты сказал, что помимо «Стали», у тебя были предложения от «Карпат» и «Зари». Почему предпочел именно «Стали»?

- В первую очередь из-за тренера. Он единственный кто из тренеров команд позвонил и лично сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде.

- Ты выступал за киевский «Арсенал», в том числе в период, когда команду возглавлял Леонид Станиславович Кучук. Получается знаком с главным тренером еще с тех времен?

- Да, он был первым, кто привлек меня в основной состав. Когда Леонид Станиславович только пришел, я был в дубле и примерно через полгода, может быть даже чуть раньше, он меня подтянул в первую команду. И там я поработал с ним полгода.

- Все знают специфику работы Виталия Кварцяного, в команде которого ты выступал до перехода в «Сталь». Так же весьма требователен и Леонид Кучук. Как думаешь, с кем будет проще или скажем так комфортней тебе как футболисту?

- Сложно ответить на тот вопрос – это два разных тренера. У каждого свой уровень подготовки, своё видение футбола. У Виталия Владимировича я старался выполнять все его требования. Буду также стараться всё делать, что указывает Леонид Станиславович.

- Ты уже несколько дней в команде, как тебе атмосфера в «Стали»? С кем из ребят чаще всего общаешься?

- Так сразу не скажу. Коллектив хороший, дружный. Всё нормально, общаюсь со всеми.

- Говорят, что у каждого футболиста есть особо принципиальные матчи или скажем так команды-соперники. Против какой из них тебя не нужно особо настраивать?

- Против всех нужно настраиваться, показывать хороший футбол, и ни в коем случае нельзя расслабляться. Но, наверное, все-таки выделяются лидеры – «Динамо», «Шахтер», «Заря». Все всегда стараются показать против них свой лучший футбол.

- Твое основное амплуа центральный защитник?

- Так точно и не отвечу. Я играл на позиции и опорного полузащитника, и левого защитника. В этом чемпионате у Виталия Владимировича на позиции центрального защитника я в принципе не играл.

- Каковы твои амбиции, как игрока? К чему стремится в футболе Артем Шабанов?

- Хочу попасть в национальную сборную. Хочется получить вызов и там показывать хороший футбол, чтобы расти дальше. Ну а со «Сталь» теоретические шансы еще есть попасть в шестерку – нужно все матчи выигрывать, а там еще, чтобы удачно сложились другие встречи. Но в следующем сезоне точно будем стремиться в еврокубки.