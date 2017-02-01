Из Львова - в Харьков: проторенный маршрут

Главный соперник горняков в чемпионатах Украины киевское «Динамо» также имеет опыт проведения домашних матчей за пределами родного города. Давайте припомним, как это было.

В конце 1970-х годов большая страна жила предвкушением домашней Олимпиады. Киев должен был стать одним из мест проведения матчей футбольного турнира, поэтому Центральный стадион и стадион «Динамо» были закрыты на реконструкцию.

Замечу, что предолимпийская страда в той или иной степени коснулась большинства стадионов столицы Украины: не хотели мы ударить в грязь лицом перед иностранцами! Всего же в Украине к Олимпиаде-80 было построено или реконструировано 47 стадионов разных размеров! А что было делать киевскому «Динамо»? Где проводить домашние игры чемпионата и Кубка Украины, еврокубков?

Киевский стадион СКА, использовавшийся поначалу, не оправдал ожиданий. 12-тысячную аудиторию (а это для армейской арены - аншлаг!) он собирал частенько, но вот с результатами там как-то не очень сложилось. Летом 1978 года был проигран принципиальный матч столичному «Торпедо» со счетом 0:2, и, несмотря на последовавший затем крупный выигрыш у «Зари» (4:1), решено было сменить стадион. Поначалу выбор киевлян пал на Львов. Не правда ли, аналогии с современным «Шахтером» прослеживаются отчетливо?

И в столице Галичины состоялась встреча киевлян с лидерами чемпионата (а впоследствии и чемпионами-1978) - тбилисскими динамовцами. 41-тысячная аудитория стадиона «Дружба» (ныне - «Украина») увидела всего лишь один забитый гол. Отличился киевлянин Владимир Онищенко. Тбилисцы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счет, но не преуспели в этом. В первый день осени 1978 года киевляне принимали во Львове московских одноклубников. Зрителей на этот раз пришло чуть поменьше - 35 000 человек, очевидно, небольшую часть аудитории отпугнул дождь, хлеставший во Львове в День знаний. Счет - аналогичный: минимальная победа киевлян. На 76-й минуте победу украинской команде принес Александр Бережной.

Затем динамовцы переехали в Харьков. И в первой столице их матчи вызвали большой интерес. 27 сентября на поединок 1/16 финала Кубка чемпионов против финской команды «Валкеакоскен Хака» на стадион «Металлист» заявилось 42 000 зрителей (организаторы матча смогли удовлетворить лишь четвертую часть желающих попасть на трибуны!). Это была первая в истории еврокубковая игра в Харькове! Питомцы Валерия Лробановского выиграли со счетом 3:1. Сначала Владимир Веремеев после передачи Олега Блохина элегантно перебросил вратаря финнов.

Затем удар Блохина неудачно отбил перед собой кипер гостей, и Александр Хапсалис удвоил преимущество динамовцев. В середине второго тайма финны сократили разрыв в счете посредством удара с линии штрафной площади Антти Ронкайнена. Но через несколько минут Леонид Буряк хлестким ударом со штрафного в левый нижний угол установил окончательный счет матча.

А 30 сентября киевляне сыграли в Харькове домашний матч чемпионата СССР. В соперниках - московский «Локомотив». Итог - волевая победа 3:1. Однако два решающих гола (Веремеев и Блохин) динамовцы провели в самом эпилоге матча. На стадионе «Металлист» в Харькове в тот день было 36 000 зрителей!

18 октября динамовцы там же сыграли домашний матч второго этапа Кубка чемпионов против шведского «Мальме». Снова - обилие заявок на билеты, не удовлетворенный до конца спрос и 42-тысячная аудитория на трибунах. В этот раз болельщики покидали трибуны разочарованными: матч закончился нулевой ничьей.

23 октября стадион «Металлист» принимал матч динамовцев Киева против «Арарата». В дождливую погоду пришло 20 000 зрителей. Они увидели крупную победу киевлян - 3:0. Отличились Сергей Балтача (дальний удар едва ли не от центрального круга стал неразрешимой проблемой для кипера армянской команды), Онищенко (использовал передачу Владимира Лозинского) и Бережной (откликнулся на пас Блохина). Благодаря этой победе киевское «Динамо» вышло на 2-е место, на котором и осталось до окончания чемпионата. Отмечу, что в том году союзный пьедестал оказался полностью немосковским: Тбилиси, Киев, Донецк!

Так закончилась львовско-харьковская одиссея «Динамо». В сезоне-1979 киевляне проводили домашние матчи на родном стадионе «Динамо». Нейтральное поле в качестве домашнего динамовцы задействовали в сезоне-1980. В апреле два матча провели в Ужгороде. ЦСКА в присутствии 10 000 зрителей был обыгран в одну калитку со счетом 3:0 (забивали Буряк, Александр Бойко и Веремеев). А вот «Зенит» при таком же стечении народа одолеть не удалось. На дубль ленинградца Юрия Герасимова киевляне ответили точными ударами Владимира Бессонова и Олега Блохина. Интересно, что днем ранее Блохин отличился и точным ударом в матче дублирующих составов.

В основном, Львов и Харьков были успешными для «Динамо». Харьковское исключение - ничья с «Мальме», стоившая в итоге динамовцам места в Кубке чемпионов: на выезде киевляне не смогли противостоять шведскому коллективу. А ажиотаж вокруг харьковских матчей «Динамо», особенно еврокубковых в конце 1970-х был колоссальным. Конечно, сейчас у футбольного Харькова немного другие заботы (возродить бы в полноценном виде родной «Металлист»!), но жажда Игры в первой столице наличествует. «Шахтер» вполне может ее утолить хотя бы в какой-то мере. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил уверенность, что меньше 10 000 зрителей на играх «Шахтера» в Харькове не будет никогда. Конечно, 10 000 - это не 42 000, как на «Динамо» в 1970-е, но по нынешним временам вполне хороший показатель. Пока же горняки в точности повторяют путь киевлян в конце 1970-х: из Львова - в Харьков.

…Книжный рынок напротив планетария имени Ю. А. Гагарина в Харькове, не спеша, начинал рабочий день. Самой ранней пташкой оказался крытый павильончик со спортивной литературой. 9.30 - а он уже открыт! Выбор - отличный. Вниманию болельщика здесь предлагают как новинки, так и бестселлеры прошлых лет. Цены впечатляют! Дороговато для среднестатистического болельщика! «Вы знаете, какой сейчас курс рубля?!» - вопросила меня продавщица в ответ на мое удивление по поводу крайне раздутого, как по мне ценника на мемуары известного западного тренера (видимо, ряд книг доставлен через ближайший кордон с севера).

Я не нашелся, что ответить, но для себя сделал вывод: город, в котором могут позволить себе выставлять такие цены на специализированную футбольную литературу, просто не может без большого футбола. А вскоре пришла новость: футболу на уровне премьер-лиги и еврокубков в Харькове в 2017 году - быть!