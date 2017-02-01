Евгений БОХАШВИЛИ: «Рух не потеряется в Первой лиге»

На офіційній презентації новобранець «Руху» поводився впевнено, а в його очах читалося велике бажання одягнути футболку нового клубу і якомога швидше вийти на поле, аби довести усім, що головні його перемоги та голи у винниківській команді ще попереду. До вашої уваги перше інтерв’ю 24-річного нападника Євгена Бохашвілі у статусі гравця «Руху».

- Євгене, відверто кажучи, несподівано приємний і дуже перспективний трансфер для вболівальників «Руху». Як народився варіант продовження кар’єри у Винниках?

- Зі мною вийшли на контакт та запропонували перейти. Спершу я сказав, що потрібно все обміркувати. Оскільки я вільний агент, то різні варіанти розглядав. Вирішальною стала бесіда з Мироном Маркевичем і ще з кількома людьми, які порадили пристати на пропозицію «Руху». Мирон Богданович мені сказав, що краще зробити один крок назад, аби потім зробити два уперед. Тут мене теж будуть пильнувати. «Рух» за оснащенням - це вже не Друга ліга і, мабуть, навіть не Перша. Повірте, таким умовам можуть позаздрити чимало клубів Прем’єр-ліги. Тож певен, що у Винниках буду прогресувати.

- Знаємо, що ти перед приїздом до Винників був на оглядинах у латвійському клубі, а потім у донецькому «Олімпіку». Чому там не склалося?

- Латвія - це окрема розмова, і зараз я про це не хочу говорити. В «Олімпіку» спочатку сказали, що все гаразд. Я продовжував тренуватися, а вони дивилися. Не знаю, чиє це рішення - президента чи головного тренера - та мені повідомили, що такого плану вже є нападник.

- Ти вчора дебютував за «Рух», провів перші 45 хвилин проти «Вересу». Які враження залишилися?

- Я тільки-но приїхав до Львова та, можна сказати, одразу після дороги вийшов на поле. Ні з ким не спілкувався, бо мало кого знаю. Враження позитивні, я очікував гіршого. Бо «Верес» - це претендент на путівку до Прем’єр-ліги. Ми грали на рівні з суперником, подекуди навіть краще. Мене здивувало, що рівень однаковий, а команда серед лідерів Першої ліги. Коли ж побачив інфраструктуру «Руху», то був приємно вражений, адже не сподівався, що у команд Другої ліги такі умови можуть бути. Тут є перспектива, тим паче, президент клубу Григорій Козловський доволі амбітна людина. Було б більше таких особистостей, то й футбол мабуть був би більш високого рівня.

- До речі, вчора ввечері у тебе відбулася розмова з президентом. Швидко про все домовилися?

- Так, бо він відкрита людина. Повірте, я приїхав сюди не гроші заробляти, а працювати на перспективу, адже останнім часом мені бракувало ігрової практики. Аби виступати у команді високого рівня, має бути гарна статистика. І ось разом з Мироном Богдановичем, Григорієм Петровичем ми вирішили: якщо почну з Винників, то зможу повернути свою форму, аби надалі прогресувати.

- Чому головний тренер «Дніпра» тобі нечасто довіряв місце у стартовому складі?

- У «Дніпрі» склалася така ситуація та чимало футболістів залишили клуб. У багатьох добігли кінця терміни контрактів, молоді виконавці уклали нові угоди. Баланюк, Довбик, Кожушко - це ті, на кого покладається тренерський штаб «Дніпра», це їхній вибір. Я з Дмитром Михайленком багато років працював, починаючи ще з дубля, тому не маю жодних особистих образ. Він доволі сильний тренер, професіонал, який добре розуміється на футболі. Але на цьому клубі футбол таки не закінчується.

- Євгене, знаємо, що для тебе місто Львів не чуже, тут живуть твої батьки?

- Так, моя родина мешкає у Львові вже четвертий рік. Молодший брат тут до школи ходить. Тому для мене це теж уже рідне місто. Батьки звідси вже нікуди не хочуть їхати.

- Як твої батьки наважилися змінити Дніпро на Львів?

- Коли я був в оренді у «Карпатах», вони приїжджали в гості. Раз приїхали, другий, потім на більш тривалий час залишилися. І якось батько вирішив переїхати до Львова на постійне проживання. Моя мама українка, а тато грузин, однак його можна назвати великим патріотом України. Він тут комфортніше почувається.

- Які спогади про «Карпати» залишились?

- Тільки позитивні. У мене тут вийшов непоганий сезон. Дай Боже, щоб у нас було більше стабільності у футболі. Аби такі команди як «Дніпро», «Карпати» не деградували. Такий клуб, як «Карпати», з видатною історією заслуговує на краще.

- Які маєш особисті цілі, чого мрієш досягнути разом з «Рухом»?

- «Рух» має амбіції та великі перспективи. Вже зараз є великий запас очок, щоб вийти до Першої ліги. Ну, а там з огляду на наш рівень, не загубимось точно. Будь-яка команда, яка зараз понизиться у класі, не буде нас переважати. Гадаю, улітку перед нами стоятимуть теж серйозні завдання. Я вже помітив, що на Першій лізі у Винниках зупинятися не збираються. Коли у президента є бажання і можливості, то все це реально.