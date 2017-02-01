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Мирон МАРКЕВИЧ: Бохашвили - один из самых перспективных игроков Днепра

Экс-тренер «Днепра» оценил новое приобретение «Руха»

  • 01.02.2017 10:05
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ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич
За грою «Рух» - «Верес» уважно спостерігав Мирон Маркевич. Утім як виявилося згодом у заслуженого тренера України, була ще одна ціль - переглянути у справі форварда Євгена Бохашвілі.
 
Можна з впевненістю сказати що слова Мирона Богдановича стали вирішальними у цьому переході.
 
- Вважаю Бохашвілі одним з найперспективніших гравців «Дніпра», - бере слово Маркевич. - Він ще буде прогресувати, так я йому сказав інколи потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. В мене колись така ситуація була, коли я очолив друголігове хмельницьке «Поділля». Тому говорю з власного досвіду. Перед «Рухом» стоять серйозні завдання, він буде на видноті. В нього є чудові дані, він добре бачить поле, має чудовий удар, Бохашвілі необхідно повернути впевненість і нього все вийде. Тому його майбутнє залежить лише від нього.
 

Источник — ФК Рух Винники

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