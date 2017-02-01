Мирон МАРКЕВИЧ: Бохашвили - один из самых перспективных игроков Днепра

За грою «Рух» - «Верес» уважно спостерігав Мирон Маркевич. Утім як виявилося згодом у заслуженого тренера України, була ще одна ціль - переглянути у справі форварда Євгена Бохашвілі.

Можна з впевненістю сказати що слова Мирона Богдановича стали вирішальними у цьому переході.

- Вважаю Бохашвілі одним з найперспективніших гравців «Дніпра», - бере слово Маркевич. - Він ще буде прогресувати, так я йому сказав інколи потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. В мене колись така ситуація була, коли я очолив друголігове хмельницьке «Поділля». Тому говорю з власного досвіду. Перед «Рухом» стоять серйозні завдання, він буде на видноті. В нього є чудові дані, він добре бачить поле, має чудовий удар, Бохашвілі необхідно повернути впевненість і нього все вийде. Тому його майбутнє залежить лише від нього.