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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Всегда чувствовал поддержку болельщиков»

Экс-игрок «Днепра» попрощался с фанатами клуба

  • 01.02.2017 09:39
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ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич
Бывший футболист «Днепра» Валерий Лучкевич написал прощальное письмо фанатам, руководству клуба и бывшим партнерам.
 
«Дорогие друзья, жители города Днепр, фанаты футбольного клуба «Днепр», его руководство и администрация, мои партнеры по команде. Я обращаюсь к вам и хочу сказать следующее.
 
Карьера футболиста складывается из побед и поражений, и я очень благодарен, что вы всегда верили в меня и помогали мне расти, достигать тех спортивных результатов, благодаря которым, я смог перевернуть новую страницу на этапе своей карьеры.
 
Я всегда чувствовал вашу поддержку. Она мотивировала меня двигаться вперед и не останавливаться на пути к достижению поставленных целей. Вместе, мы переживали радости побед и разочарование неудач. Это были очень интересные и незабываемые времена.
 
Спасибо всем вам за годы, проведенные вместе. Я желаю каждому из вас удачи, здоровья и достижения ваших целей», – написал Лучкевич на своей странице в Instagram.
 
Напомним, вчера Лучкевич, отклонивший предложение киевского «Динамо», подписал контракт с бельгийским «Стандардом». Соглашение рассчитано на 3,5 года.
 

Источник — Sport.ua

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