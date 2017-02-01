Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Всегда чувствовал поддержку болельщиков»

Бывший футболист «Днепра» Валерий Лучкевич написал прощальное письмо фанатам, руководству клуба и бывшим партнерам.

«Дорогие друзья, жители города Днепр, фанаты футбольного клуба «Днепр», его руководство и администрация, мои партнеры по команде. Я обращаюсь к вам и хочу сказать следующее.

Карьера футболиста складывается из побед и поражений, и я очень благодарен, что вы всегда верили в меня и помогали мне расти, достигать тех спортивных результатов, благодаря которым, я смог перевернуть новую страницу на этапе своей карьеры.

Я всегда чувствовал вашу поддержку. Она мотивировала меня двигаться вперед и не останавливаться на пути к достижению поставленных целей. Вместе, мы переживали радости побед и разочарование неудач. Это были очень интересные и незабываемые времена.

Спасибо всем вам за годы, проведенные вместе. Я желаю каждому из вас удачи, здоровья и достижения ваших целей», – написал Лучкевич на своей странице в Instagram.