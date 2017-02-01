Защитник Шахтера перебрался в Беларусь

Защитник «Шахтера» Михаил Пыско продолжит карьеру в «Гомеле». За «Гомель» 23-летний футболист будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
Напомним, последние несколько недель Пыско был в «Гомеле» на просмотре и, очевидно, оставил о себе положительное впечатление.
С июля 2015 года Пыско выступал на правах аренды за «Ильичевец», однако в нынешнем сезоне перестал играть в мариупольском клубе более-менее значимую роль и в начале нынешнего года вернулся в «Шахтер».
В Первой лиге-2016/17 на счету Пыско всего 2 матча, в то время как в минувшем сезоне защитник провел 22 поединка.
Отметим, несмотря на то, что Пыско пребывает в структуре «Шахтера» с 2010 года, он так и не провел ни единого матча за первую команду оранжево-черных.
Источник — Шахта
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