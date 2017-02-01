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Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: Не заиграл в Испании из-за частой смены тренера

Экс-игрок луганской «Зари» - о своем переезде в чемпионат Польши

  • 01.02.2017 09:12
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Дмитрий Хомченовский
© Дмитрий Хомченовский
Украинский полузащитник Дмитрий Хомченовский рассказал об этапе карьеры в Испании, переходе в польскую «Ягеллонию» и желании стать чемпионом Польши.
 
— Дмитрий, почему вы в прошлом году покинули Испанию и теперь выступаете в Польше?
— Здесь комплекс проблем. За тот год, который я был там, в «Понферрадине» сменилось четыре главных тренера. Меня брал один наставник, но всем известно, что каждый коуч зачастую приводит в команду своих футболистов. Поэтому и с игровой практикой у меня там были проблемы.
 
— Желание остаться на Пиренеях у вас все-таки было?
— Безусловно. Но дело еще в том, что наша команда по итогам сезона понизилась в классе. У меня в контракте была опция, при которой я становился свободным агентом в случае вылета «Понферрадины» в низший дивизион. Да и не хотелось играть в третьей по значимости лиге Испании. Мне вообще трудно понять, как могло такое произойти, ведь после первой части чемпионата мы были на втором месте.
 
— Сложно было адаптироваться в Испании?
— Скажем так, непросто. Я приехал в Испанию, не зная языка. В команде меня понимал только черногорец Лука Джорджевич, который сейчас в санкт-петербургском «Зените». С ним хоть как-то можно было поговорить на русском.
 
Но через полгода я уже мог немного говорить и понимать по-испански. А спустя год уже мог сдавать экзамен.
 
— Не зная испанский, попадали в пикантные ситуации?
— Нет. Обошлось. Разве что в раздевалке были забавные случаи. Кто-то что-то сказал, все начинали смеяться, и я вместе с ними, хотя не понимал, о чем речь. Меня и партнеры по этому поводу в первое время немного травили (улыбается). Но вообще коллектив у нас был классный. Если я просил помощи у местных ребят, они всегда мне помогали, говорили, мол, звони в любое время суток. Жаль, что этот период карьеры оказался недолгим.
 
— Испанцы интересовались событиями в Украине?
— Все время. Любопытствовали, какова ситуация в нашей стране, как живут люди, даже налогами интересовались. Пытались учить некоторые наши слова.
 
— Ругательные?
— Конечно, когда на поле что-то не получается, иногда футболисты употребляют крепкое словцо, вот они и подхватили. С их акцентом смешно получалось.
 
— Какой уровень футбола в Сегунде?
— Все команды стараются действовать технично. Футбол там не такой жесткий как, к примеру, в Украине или Польше. О зрителях я вообще не говорю, поскольку на матчах всегда много болельщиков.
 
— Как вы оказались в «Ягеллонии»?
— Еще до перехода в «Понферрадину» меня сватали в «Ягеллонию», но тогда что-то не срослось. А уже после Испании мой агент сообщил полякам, что я свободный агент, и они были не против моего прихода.
 
— Кто помогал адаптироваться в Польше на первых порах?
— Украинец Тарас Романчук. Спасибо ему большое, ведь как только он узнал, что я приеду, нашел мой телефон и сразу предложил руку помощи. Теперь мы дружим семьями, как и с эстонцем Костей Васильевым и литовцем Федором Черных, которые также помогали мне адаптироваться в «Ягеллонии».
 
— «Ягеллония» в нынешнем сезоне будет бороться за «золото» польского чемпионата?
— Если есть такой шанс, то почему бы не попытаться им воспользоваться. Очень важная у нас первая игра после зимнего перерыва с «Лехией», которая идет на втором месте. У нас с ней одинаковое количество очков.
 
— В клубе играете на своей привычной позиции левого полузащитника?
— Можно сказать, часто. Но и правая бровка для меня не чужда.
 
— Какие самые принципиальные матчи у «Ягеллонии» в чемпионате?
— Белосток находится на востоке страны, в то время как остальные команды — ближе к западу, поэтому соседей, как таковых у нас нет.
 
— Ваш город находится рядом с белорусской границей. Не ездили к соседям?
— Они к нам приезжают. Особенно часто можно встретить белорусов в больших продовольственных гипермаркетах и магазинах электроники. Они говорят, что в Польше цены на порядок дешевле, чем у них.
 
— Уровень польского чемпионата приблизился к чемпионату Украины?
— Думаю, да. Но сейчас, наверное, ситуация даже кардинально изменилась в пользу Польши.
 
— Довольны своим положением в команде?
— Безусловно. Наставник мне доверяет, а это главное. В самый неподходящий момент меня из колеи выбила травма, но сейчас уже все нормально. Да и сам город хоть и не большой, но красивый, намного ближе к дому. Я, бывает, даже на автомобиле езжу в Украину. Так что в «Ягеллонии» все нравится.
 

Источник — MatchDay

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