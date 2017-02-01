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Антонио Конте отправился Назад в будущее

В Англии пошутили над чемпионской гонкой Премьер-лиги

  • 01.02.2017 08:50
  • 558 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

В Англии смонтировали ролик по мотивам известного фильма «Назад в будущее», который рассказывает о чемпионской гонке Премьер-лиги.


 

Источник — Sport.ua

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