Экс-динамовец Петрович перебрался в Риу Аве

Сербський півзахисник лісабонського «Спортинга» Радосав Петрович продовжить кар'єру в «Ріу Аве».
27-річний футболіст орендований португальцями до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт «Ріу Аве».
Нагадаємо, в сезоні 2015-2016 років Петрович грав в київському «Динамо», у складі якого в УПЛ провів сім матчів і забив один м'яч.
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