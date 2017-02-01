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Экс-динамовец Петрович перебрался в Риу Аве

Экс-игрок киевского «Динамо» вновь сменил прописку

  • 01.02.2017 08:43
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ФК Динамо Киев. Радослав Петрович
© ФК Динамо Киев. Радослав Петрович
Сербський півзахисник лісабонського «Спортинга» Радосав Петрович продовжить кар'єру в «Ріу Аве».
 
27-річний футболіст орендований португальцями до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт «Ріу Аве».
 
Нагадаємо, в сезоні 2015-2016 років Петрович грав в київському «Динамо», у складі якого в УПЛ провів сім матчів і забив один м'яч.
 

Источник — 1927

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