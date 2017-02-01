Пантич бесплатно перейдет в киевское Динамо

Официальный сайт «Вильярреала» сообщает о расторжении контракта с защитником Александаром Пантичем, в услугах которого заинтересовано киевское «Динамо».
Напомним, ранее мы сообщали о возможности Пантича перебраться в Украину. Таким образом, команде Сергея Реброва не придется платить за трансфер 24-летнего футболиста, который, по сведениям некоторых СМИ, уже прошел медосмотр в «Динамо».
В нынешнем сезоне центральный защитник провел за «Вильярреал» 6 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Sport.ua
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