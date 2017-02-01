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Пантич бесплатно перейдет в киевское Динамо

Сербский защитник расторг контракт с «Вильярреалом»

  • 01.02.2017 08:37
  • 2107 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Daily Record, Александар Пантич
© Daily Record, Александар Пантич
Официальный сайт «Вильярреала» сообщает о расторжении контракта с защитником Александаром Пантичем, в услугах которого заинтересовано киевское «Динамо».
 
Напомним, ранее мы сообщали о возможности Пантича перебраться в Украину. Таким образом, команде Сергея Реброва не придется платить за трансфер 24-летнего футболиста, который, по сведениям некоторых СМИ, уже прошел медосмотр в «Динамо».
 
В нынешнем сезоне центральный защитник провел за «Вильярреал» 6 матчей и отдал 1 результативную передачу.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 01.02.2017 09:30
    0
    Киевляне опять что-то мутят, чтоб налоги не платить? Или игрок настолько хорош, что его бесплатно готовы отдать, чтоб з/п не платить?
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