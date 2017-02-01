Каниболоцкий мог перейти в Мюнхен-1860

Голкипер «Шахтера» Антон Каниболоцкий мог оказаться в немецком клубе «Мюнхен-1860». Накануне СМИ сообщали, что вратарь «горняков» близок к переходу в один из немецких клубов.
Этим клубом был представитель второй немецкой Бундеслиги «Мюнхен-1860». Однако, трансфер Каниболоцкого в Германию все же не состоится из-за того, что стороны не смогли договориться. Конкретики по переговорам журналист не приводит.
Напомним, Каниболоцкий защищает цвета «Шахтера» с 2012 года. Его контракт с оранжево-черными истекает летом нынешнего года.
Источник — Шахта
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