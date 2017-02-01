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Халл Сити арендовал хавбека Вильярреала

Альфред Н’Диайе будет выступать в чемпионате Англии

  • 01.02.2017 07:52
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Полузащитник Альфред Н’Диайе переходит на правах аренды в «Халл Сити». 27-летний сенегалец перебрался в «Вильярреал» в июле прошлого года из «Бетиса», обойдясь клубу с «Эстадио де ла Керамика» в 8 млн евро. В текущем сезоне Примеры Н'Диайе провел семь матчей.
 
Ранее он выступал за «Нанси», «Бурсаспор», «Сандерленд» и «Эскишехирспор».
 

Источник — Euro-football

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