Халл Сити арендовал хавбека Вильярреала

Полузащитник Альфред Н’Диайе переходит на правах аренды в «Халл Сити». 27-летний сенегалец перебрался в «Вильярреал» в июле прошлого года из «Бетиса», обойдясь клубу с «Эстадио де ла Керамика» в 8 млн евро. В текущем сезоне Примеры Н'Диайе провел семь матчей.

Ранее он выступал за «Нанси», «Бурсаспор», «Сандерленд» и «Эскишехирспор».