Халл Сити арендовал хавбека Вильярреала

Полузащитник Альфред Н’Диайе переходит на правах аренды в «Халл Сити». 27-летний сенегалец перебрался в «Вильярреал» в июле прошлого года из «Бетиса», обойдясь клубу с «Эстадио де ла Керамика» в 8 млн евро. В текущем сезоне Примеры Н'Диайе провел семь матчей.
Ранее он выступал за «Нанси», «Бурсаспор», «Сандерленд» и «Эскишехирспор».
Источник — Euro-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.