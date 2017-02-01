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Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Тренеры настраивали на победу»

Полузащитник «Шахтера» - о матче против «Яблонеца» (2:2)

  • 01.02.2017 07:49
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shakhtar.com. Вячеслав Танковский
© shakhtar.com. Вячеслав Танковский

– Участвовать в турнире всегда интереснее, чем играть обыкновенный контрольный матч. Это придает мотивации, настроя. Начали мы хорошо: прессинговали соперника, были моменты для взятия ворот. Затем «Яблонец» стал плотнее действовать в обороне, и вскрыть ее было не так-то легко. К тому же мы пропустили гол с пенальти, но еще до перерыва смогли отыграться. Во втором тайме опять ошибка в защите привела к голу, и снова пришлось сравнивать счет. Формат турнира с серией пенальти, думаю, увлекателен и для болельщиков, и для футболистов. Мне бы очень хотелось пробить одиннадцатиметровый, если бы был на поле. Команда сегодня хотела одержать верх, и тренеры нас настраивали только на победу, но в лотерее немного не повезло. Однако наша главная цель – хорошо подготовиться к сезону, набрать форму к официальным играм. Так что продолжаем работать.
 

Источник — ФК Шахтер

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