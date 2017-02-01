Голкипер ПСЖ перебрался с Испанию

У каждого футболиста есть СВОЙ клуб в котором он может проявить себя наилучше .Будем ждать и наде...

В Бетисе потолки в раздевалке низкие. Кастрюля мешала.В Днепре патриоты больше всех себя в грудь ...

Бороздят бывшие игроки Днепра просторами Европы)(

ну вот же тут на лавке посидит,а дальше региональная лига наконецто Зозуля вышел на свой уровень!...