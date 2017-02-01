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Голкипер ПСЖ перебрался с Испанию

Сальваторе Сиригу будет защищать цвета «Осасуны»

  • 01.02.2017 08:19
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Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу, который на правах арены начинал сезон-2016/17 в «Севилье», продолжит карьеру в «Осасуне». Испанский клуб арендовал Сиригу до конца сезона.
 
Сальваторе Сиригу принадлежит «ПСЖ» с 2011 года, куда перебрался из «Палермо». Его контракт с клубом действует до лета 2018 года. Сиригу провёл в «Севилье» лишь два матча в этом сезоне Примеры, из-за чего «ПСЖ» досрочно прервал аренду.
 

Источник — ТК Футбол

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