Голкипер ПСЖ перебрался с Испанию

Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу, который на правах арены начинал сезон-2016/17 в «Севилье», продолжит карьеру в «Осасуне». Испанский клуб арендовал Сиригу до конца сезона.
Сальваторе Сиригу принадлежит «ПСЖ» с 2011 года, куда перебрался из «Палермо». Его контракт с клубом действует до лета 2018 года. Сиригу провёл в «Севилье» лишь два матча в этом сезоне Примеры, из-за чего «ПСЖ» досрочно прервал аренду.
Источник — ТК Футбол
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