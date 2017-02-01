ОФИЦИАЛЬНО: Зозуля - игрок Райо Вальекано

Официальный сайт представителя второго по значимости испанского дивизиона «Райо Вальекано» сообщает о подписании контракта с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. Экс-игрок «Днепра» будет выступать за «Райо» на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Зозуля достался «Бетису» бесплатно прошлым летом, но так и не смог стать своим в новом клубе, лишь единожды выйдя в стартовом составе клуба из Севильи и не забив ни одного гола.
На данный момент «Райо Вальекано» занимает 17-е место в чемпионате. От зоны вылета этот клуб разделяет всего одно очко.
Источник — Sport.ua
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Значит, Зозуля будет защищать цвета середняка Сегунды.
А дальше сказано, что они на 17 месте в 1 очке от зоны вылета!
Середняк???
Хоть бы не так мучительно стыдно было-бы. Хотя, дерево - оно везде бревно.
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