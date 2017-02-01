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ОФИЦИАЛЬНО: Зозуля - игрок Райо Вальекано

Украинский нападающий будет защищать цвета аутсайдера испанской Сегунды

  • 01.02.2017 07:30
  • 1475 просмотров
  • 7 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Зозуля - игрок Райо Вальекано
Официальный сайт представителя второго по значимости испанского дивизиона «Райо Вальекано» сообщает о подписании контракта с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. Экс-игрок «Днепра» будет выступать за «Райо» на правах аренды до конца сезона.
 
Напомним, что Зозуля достался «Бетису» бесплатно прошлым летом, но так и не смог стать своим в новом клубе, лишь единожды выйдя в стартовом составе клуба из Севильи и не забив ни одного гола.
 
На данный момент «Райо Вальекано» занимает 17-е место в чемпионате. От зоны вылета этот клуб разделяет всего одно очко.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 01.02.2017 07:42
    0
    Ну вот же, думаю в третьем дивизионе Рома заиграет. А если честно Испания как по мне не для него, техника не очень, скорость тоже.
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    Geoman
      Geoman, 01.02.2017 07:45
    +1
    Спорт уа в своем репертуаре
    Значит, Зозуля будет защищать цвета середняка Сегунды.
    А дальше сказано, что они на 17 месте в 1 очке от зоны вылета!

    Середняк???
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    melitopol_rus
    online
      melitopol_rus, 01.02.2017 07:49
    +1
    Как по мне, лучше бы он вместо пиара дешевого в АТО пошел.
    Хоть бы не так мучительно стыдно было-бы. Хотя, дерево - оно везде бревно.
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    and878787
    online
      and878787, 01.02.2017 07:50
    0
    Буде порох з лавки витирати або м'ячі подавати
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    ser_nat
      ser_nat, 01.02.2017 07:55
    0
    Романа нужен чемпионат с борьбой - Украина, Англия, Германия. Но и в лучшие годы он много не забивал.
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    and878787
    online
      and878787, 01.02.2017 08:01
    0
    [quote ser_nat, 01.02.2017 07:55]Романа нужен чемпионат с борьбой - Украина, Англия, Германия. Но и в лучшие годы он много не забивал. В Англії тільки 2 або 3 дивізіоні.В прем'єр-лізі не потягне.
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    doktor09
    online
      doktor09, 01.02.2017 08:04
    +1
    А ведь там 6(!) лиг, есть куды двигаться...
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