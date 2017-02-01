ОФИЦИАЛЬНО: Зозуля - игрок Райо Вальекано

Официальный сайт представителя второго по значимости испанского дивизиона «Райо Вальекано» сообщает о подписании контракта с украинским нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. Экс-игрок «Днепра» будет выступать за «Райо» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что Зозуля достался «Бетису» бесплатно прошлым летом, но так и не смог стать своим в новом клубе, лишь единожды выйдя в стартовом составе клуба из Севильи и не забив ни одного гола.

На данный момент «Райо Вальекано» занимает 17-е место в чемпионате. От зоны вылета этот клуб разделяет всего одно очко.