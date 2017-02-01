Факундо ФЕРРЕЙРА: «Рад, что забил первый мяч»

– Получился непростой поединок. Соперник действовал от обороны и поджидал возможность для контратак. У нас было много моментов, но не все реализовали. Постараемся играть лучше, благо у нас достаточно сильных исполнителей. Конечно, хотели победить. Для такого клуба не имеет значения, товарищеский матч или официальный, – «Шахтеру» необходимо выигрывать. Рад, что забил первый мяч. Это добавляет уверенности и важно для моих дальнейших выступлений. Сейчас чувствуется небольшая усталость на фоне предсезонной подготовки, но это нормально.
Источник — ФК Шахтер
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