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Факундо ФЕРРЕЙРА: «Рад, что забил первый мяч»

Нападающий донецкого «Шахтера» - о матче против «Яблонеца» (2:2)

  • 01.02.2017 07:24
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– Получился непростой поединок. Соперник действовал от обороны и поджидал возможность для контратак. У нас было много моментов, но не все реализовали. Постараемся играть лучше, благо у нас достаточно сильных исполнителей. Конечно, хотели победить. Для такого клуба не имеет значения, товарищеский матч или официальный, – «Шахтеру» необходимо выигрывать. Рад, что забил первый мяч. Это добавляет уверенности и важно для моих дальнейших выступлений. Сейчас чувствуется небольшая усталость на фоне предсезонной подготовки, но это нормально.
 

Источник — ФК Шахтер

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