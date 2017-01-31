Кубок Италии. Лацио победил Интер и вышел в полуфинал

Кубок Италии. 1/4 финала
«Интер» – «Лацио» – 1:2
Голы: Биглия, 56, с пенальти, Брозович, 84 – Фелипе Андерсон, 20
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Ансальди (Медель, 58), Д`Амброзио, Миранда, Банега (Жоау Мариу, 46), Кондогбиа, Кандрева, Брозович, Перишич, Паласио (Икарди, 46).
«Лацио»: Маркетти, де Врей, Раду, Габаррон, Худт, Мурджиа (Уоллес, 78), Биглия, Фелипе Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Пароло, Лулич (Лукаку, 75), Иммобиле.
Предупреждения: Д`Амброзио (45), Раду (45), Худт (45), Лулич (45), Пароло (52), Габаррон (79), Брозович (90).
Удаления: Миранда (54), Раду (76)
Источник — Sport.ua
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