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Кубок Италии. Лацио победил Интер и вышел в полуфинал

Соперники завершали матч в уменьшенных составах

  • 31.01.2017 23:52
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ФК Лацио
© ФК Лацио

Кубок Италии. 1/4 финала

«Интер» – «Лацио» – 1:2
Голы: Биглия, 56, с пенальти, Брозович, 84 – Фелипе Андерсон, 20

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Ансальди (Медель, 58), Д`Амброзио, Миранда, Банега (Жоау Мариу, 46), Кондогбиа, Кандрева, Брозович, Перишич, Паласио (Икарди, 46).
«Лацио»: Маркетти, де Врей, Раду, Габаррон, Худт, Мурджиа (Уоллес, 78), Биглия, Фелипе Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Пароло, Лулич (Лукаку, 75), Иммобиле.
Предупреждения: Д`Амброзио (45), Раду (45), Худт (45), Лулич (45), Пароло (52), Габаррон (79), Брозович (90).
Удаления: Миранда (54), Раду (76)

Источник — Sport.ua

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