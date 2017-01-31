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Арсенал уступил Уотфорду, Тоттенхэм не сумел обыграть Сандерленд

Состоялись поединки 23-го тура АПЛ

  • 31.01.2017 23:46
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ФК Арсенал Лондон
© ФК Арсенал Лондон

Чемпионат Англии. 23-й тур

«Суонси» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Моусон, 38, Сигурдссон, 70 – Лонг, 57

«Суонси»: Фабианьски, Фернандес, Ольссон (Ранхель, 76), Нотон, Моусон, Корк, Кэрролл, Фер (Ки Сон Ен, 72), Сигурдссон, Раутледж (Нарсинх, 60), Льоренте.
«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Класи (Маккуин, 76), Ромеу, Редмонд (Симс, 77), Дэвис, Тадич (Буфаль, 56), Лонг.
Предупреждения: Корк (44), Фернандес (82)

«Сандерленд» – «Тоттенхэм» – 0:0

«Сандерленд»: Манноне, Коне, Денайер, Манкильо, О′Ши, Ларссон, Родуэлл, Ндонг, Джонс, Дефо, Борини (Ханимен, 72).
«Тоттенхэм»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 38), Уокер, Эриксен, Ваньяма, Дембеле (Янссен, 85), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Сиссоко, 73), Кейн.
Предупреждения: Родуэлл (33), Манкильо (65)

«Мидлсбро» – «Вест Бромвич» – 1:1
Голы: Негредо, 17, с пенальти – Моррисон, 6

«Мидлсбро»: Вальдес, Гибсон, Эспиноса, Фабио, Барраган, де Рон, Траоре, Клейтон, Форшоу, Стуани (Бэмфорд, 69), Негредо (Жестед, 87).
«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Маколи, Ньом, Брант, Флетчер, Якоб, Шадли (Макклейн, 59), Моррисон, Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 64).
Предупреждения: Эспиноса (45), Негредо (51), Доусон (89)

«Бернли» – «Лестер» – 1:0
Гол: Воукс, 87

«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Дефур (Арфилд, 34), Хендрик (Тарковски, 89), Бартон, Бойд, Барнс (Воукс, 79), Грэй.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Грэй (Муса, 67), Ндиди, Олбрайтон (Окадзаки, 77), Дринкуотер, Марез, Варди.
Предупреждение: Лоутон (43)

«Арсенал» – «Уотфорд» – 1:2
Голы: Ивоби, 58 – Кабуль, 10, Дини, 13

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Габриэл, Косьельни, Озил, Рэмзи (Окслейд-Чемберлен, 20), Ивоби, Коклен (Перес, 67), Санчес, Жиру (Уолкотт, 46).
«Уотфорд»: Гомес, Предль, Кабуль, Бритос, Кэткарт, Бехрами (Дукуре, 63), Клеверли, Капу, Янмат, Ньянг (Саксесс, 70), Дини (Окака Чука, 85).
Предупреждения: Габриэл (21), Монреаль (25), Предль (66), Санчес (86), Окака Чука (88), Клеверли (90).

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Дэнн, 46, Бентеке, 90

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Смит (Артер, 68), Смит, Кук, Серман, Уилшер, Фрэйзер, Станислас (Айб, 61), Кинг, Афобе (Уилсон, 61).
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Дэнн, Дилэйни, ван Анхолт, Томкинс, Макартур (Таунсенд, 75), Заа, Панчон (Фламини, 90), Кабай (Ледли, 76), Уорд, Бентеке.
Предупреждения: Уорд (53), Таунсенд (85), Дилэйни (90), Бентеке (90)

Источник — Sport.ua

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