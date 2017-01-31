Эдуард Сон не будет новым владельцем Днепра

Экс-игрок «Днепра» Эдуард Сон прокомментировал информацию о возможном приобретении днепровского клуба.
«Стать владельцем «Днепра» вместо Коломойского? Нет, это неправда. Видимо, кто-то решил пошутить», – сообщил Эдуард Сон.
Эдуард Сон выступал на позиции полузащитника в «Днепре» в 1988-1991 годах. Становился с «Днепром» чемпионом и серебряным призером СССР. Сыграл 135 матчей, забил 44 гола.
Источник — Футбол 24
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