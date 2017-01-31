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Эдуард Сон не будет новым владельцем Днепра

Бывший футболист днепровского клуба не собирается занять место Игоря Коломойского

  • 31.01.2017 23:32
  • 1153 просмотров
  • 2 комментария
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koredo.ru. Эдуард Сон
© koredo.ru. Эдуард Сон

Экс-игрок «Днепра» Эдуард Сон прокомментировал информацию о возможном приобретении днепровского клуба.

«Стать владельцем «Днепра» вместо Коломойского? Нет, это неправда. Видимо, кто-то решил пошутить», – сообщил Эдуард Сон.

Эдуард Сон выступал на позиции полузащитника в «Днепре» в 1988-1991 годах. Становился с «Днепром» чемпионом и серебряным призером СССР. Сыграл 135 матчей, забил 44 гола.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    alexdnipro
      alexdnipro, 31.01.2017 23:41
    -1
    Який півзахистник Едуард СОН -нападаючий №9 Дніпра 1988 р.
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    okoronkwo-aizek
    online
      okoronkwo-aizek, 01.02.2017 00:39
    0
    Оце здорово, самі вигадали новину, щоб потім її спростувати.
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