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Украинский форвард продолжит карьеру в Камбодже

Владимир Ордынский перешел в клуб «Пномпень Краун»

  • 31.01.2017 23:25
  • 953 просмотров
  • 2 комментария
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niksport.com.ua. Владимир Ордынский
© niksport.com.ua. Владимир Ордынский

Украинский нападающий Владимир Ордынский продолжит карьеру в экзотичной Камбодже. 31-футболист подписал контракт с шестикратным чемпионом страны – «Пномпень Краун», который, к слову, возглавляет его соотечественник и друг Олег Старинский.

В Украине уроженец Яблоновки (Белоцерковский район Киевской области) успел поиграть за «Арсенал» (Белая Церковь) и «Николаев», но наибольших успехов добился в Грузии, где в составе ФК «Гагра» стал обладателем кубка страны и даже дебютировал в еврокубках (сыграл два матча).

Нынешний сезон футболист начал в «Раднички Беране», в 14 матчах за который забил во второй лиге Черногории три мяча. В «Пномпень Краун» нападающий перебрался в статусе свободного агента.

Источник — Footboom

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Комментарии
    Lerlic
    Lerlic, 01.02.2017 00:08
    +1
    Мега-новость... КТО ЭТО???
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    okoronkwo-aizek
    online
      okoronkwo-aizek, 01.02.2017 00:38
    0
    Не обов'язково за кордоном мають грати топ-футболісти. Цікава новина про українця, який обрав екзотичний варіант продовження своєї кар'єри.
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