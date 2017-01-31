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Ворскла: согреваясь теннис-болом

Полтавская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 31.01.2017 23:15
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Годину й сім хвилин тривало тренування футболістів «Ворскли» на полі. До цього у конференц-залі розбиралися в деталях учорашнього спарингу з болгарським футбольним клубом «Пірін» із Благоєвграда, в якому полтавці святкували перемогу 2:1.

У порівнянні з денною температурою повітря, що на сонці сягала +19 градусів, вечір приніс із собою значну прохолоду, довелося активно рухатися. Для початку втягуюча пробіжка довкола поля, затим стрибкові вправи та маневрування з м’ячем поміж стійками, які виконували роль умовного опонента на полі. Більшу частину заняття відвели під міні-турнір з теніс-болу.

Завтра у ворсклян заключний день на першому навчально-тренувальному зборі, на який тренери заздалегідь запланували контрольний матч із чеською «Карвіною». Гра стартує о 14:30 за київським часом, а ви зможете стежити за нею в текстовому режимі онлайн. 

Источник — ФК Ворскла

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