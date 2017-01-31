Бавария теряет Рибери

Франку Рибери пришлось прервать тренировку во вторник из-за растяжения бедра. 33-летний игрок выбыл примерно на две недели.

Есть хорошие новости от Артуро Видаля. В понедельник чилиец провел часть тренировки с командой, а сегодня снова увеличил уровень нагрузки. Арьен Роббен, который вчера работал индивидуально в тренировочном центре, сегодня провел с командой полноценную тренировку.

В 90-минутном занятии не приняли участие Кингсли Коман, Хаби Алонсо и Филипп Лам. Троица работала по индивидуальной программе в тренировочном центре.