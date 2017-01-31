Челси на Энфилде играет вничью с Ливерпулем

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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер будет играть в Харькове 23:59 — p_s_l А, это, там уже Сырну повесили на входе Металлиста? (Я имею в виду плакат, а не то, что вы подума...

Интер Милан - Лацио 23:56 — seregka1991 Форца, Лацио.Полуфинал - с Чезеной ( а с кем жу ишшо?)))