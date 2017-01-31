Челси на Энфилде играет вничью с Ливерпулем

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«Ливерпуль» - «Челси» - 1:1 (0:1)
Жоржиньо Вейналдум, 57 - Давид Луис, 24
На 76-й минуте Диего Коста не реализовал пенальти (вратарь).
«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Натаниэль Клайн, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо, Эмре Джан, Адам Лаллана (Дивок Ориги, '90), Филиппе Коутиньо (Садио Мане, '75)
«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Неманья Матич, Виллиан (Сеск Фабрегас, '83), Виктор Мозес, Диего Коста (Миши Бачуайи, '90+4), Эден Азар (Педро Родригес, '72)
Джордан Хендерсон, 45. Джеймс Милнер, 59. - Виллиан, 79.
Удары (в створ): 5 (3) - 5 (2)
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ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Автор — Тишура Александр, Sport.ua
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