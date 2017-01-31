Роман ПЕЦ: «За газоном Металлиста будут ухаживать агрономы Шахтера»

Директор ОСК «Металлист» Роман Пец рассказал о подготовке стадиона к матчам «Шахтера», а также условиях сотрудничества клуба и арены.

- Между ОСК «Металлист» и ФК «Шахтер» подписан договор до конца 2017-го года на проведение еврокубковых матчей – Лиги Европы, Лиги чемпионов – и чемпионата Украины, а также Кубка. В соглашении прописано, что за футбольным полем стадиона «Металлист» будут ухаживать агрономы ФК «Шахтер», но с поддержкой агрономической службы стадиона.

Сейчас включен подогрев поля, идет активная уборка снега, так что все сотрудники коммунального предприятия совместно с сотрудниками «Шахтера» начали подготовку к игре 23-го февраля.