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Роман Максимюк в гостях у Sport.ua

Тренер ответит на обвинения в причастности к организации договорных матчей

  • 31.01.2017 21:34
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Роман Максимюк в гостях у Sport.ua
В пятницу, 3 февраля, экс-тренер «Тернополя» Роман Максимюк в рамках видео-конференции на Sport.ua  расскажет свою версию в истории по обвинению в организации договорных матчей, попутно ответив на вопросы пользователей и ведущего Sport.ua.
 
Напомним, экс-игрок молодежной команды «Металлиста» Евгений Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей. Тренер был допрошен Генеральной прокуратурой Украины по этому делу.
 
Начало видео-конференции в 12:00. Свои вопросы Роману Максимюку можете задавать уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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