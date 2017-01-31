Роман Максимюк в гостях у Sport.ua

В пятницу, 3 февраля, экс-тренер «Тернополя» Роман Максимюк в рамках видео-конференции на Sport.ua расскажет свою версию в истории по обвинению в организации договорных матчей, попутно ответив на вопросы пользователей и ведущего Sport.ua.

Напомним, экс-игрок молодежной команды «Металлиста» Евгений Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей. Тренер был допрошен Генеральной прокуратурой Украины по этому делу.