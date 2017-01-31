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Н'Голо КАНТЕ: «Должны думать о своей игре, а не о Ливерпуле»

Футболист «Челси» поделился ожиданиями от встречи с «красными»

  • 31.01.2017 21:27
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ФК Челси. Н'Голо Канте
© ФК Челси. Н'Голо Канте

Н'Голо Канте вспоминает свой последний визит с «Челси» на «Кинг Пауэр» и размышляет о том, что нас ожидает в сегодняшней встрече на «Энфилде».

Н'Голо Канте играет в АПЛ всего 18 месяцев, но за это время невысокий полузащитник «синих» серьёзно преуспел в этом турнире

До перехода в «Лестер» в 2015 году Канте был относительно неизвестным футболистом, но с тех пор игрок много добился в Премьер-Лиге. Ни один из действующих топ-футболистов на может сравниться с французом по количеству побед и проценту выигранных встреч в течение 50-ти матчей.

Большинство этих побед пришлись на сенсационный сезон в исполнении «Лестера» (2015/16). В предыдущем месяце Канте сыграл свой первый матч на «Кинг Пауэр» против бывшей команды, хотя в сентябре в матче с «Лестером» остался на скамейке запасных. Мы решили вспомнить эти события.

«Я провел там особенный сезон, познакомился с прекрасными людьми, персоналом, игроками, тренерами, поэтому мне приятно было сюда вернуться», — сказал Канте официальному сайту «Челси». 

«Мне было приятно, что болельщики аплодировали, когда по стадиону объявили моё имя. Раньери подшутил надо мной перед игрой, сделав захват, и в той ситуации мы просто подурачилсь. Он хороший человек, и я многому у него научился».

«Затем «Челси» победил, так что день сложился просто отлично».

Канте объяснял, в чем заключается разница жизни в «Лестере» и «Челси» во время работы и в свободное от неё время. 25-летний игрок сравнивает жизнь в Лондоне и Париже, в котором он вырос, когда жил во Франции, и отмечает различия между людьми, ритмом жизни и в достопримечательностях. Лестер был более скромным и тихим местом.

Говоря об игре за «Челси», Канте выделяет 3 основные функции, которые он выполняет при Антонио Конте.

«В «Лестере» на первом плане была компактность и стремительная игра на контратаках».

«В «Челси» мы играем по разным схемам. Здесь я должен служить опорой для трёх центральных защитников, контролировать баланс игры в центре поля и снабжать атакующих игроков передачами».

«Я доволен своей позицией и тем, как я играю».

Сегодня на «Энфилде» «Ливерпуль» постарается не проиграть в 4-й раз подряд. Канте хорошо помнит сентябрьский матч и считает, что у «синих» не может быть никаких оснований для самоуверенности.

«Это ещё один матч, и мы должны думать о своей игре, а не о том, в какой форме находится соперник. «Ливерпуль» является хорошей командой, в которой собраны игроки, способные в любой момент забить гол».

«Они любят играть с высоким прессингом. Если мы справимся с их прессингом, у нас появятся хорошие возможности для контратак».

«Сейчас мы идём на первом месте, мы полностью уверены в себе, но мы знаем, что ещё предстоит пройти долгий путь. На неделе мы проведем два очень важных матча с командами из лидирующей группы. Если мы хорошо сыграем с ними, мы можем на многое рассчитывать в сезоне».

Источник — ФК Челси

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