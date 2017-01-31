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Зозуля интересен Райо Вальекано

Украинский форвард «Бетиса» может перейти в другой испанский клуб

  • 31.01.2017 20:59
  • 583 просмотров
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twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля
© twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля

27-летний украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может стать игроком «Райо Вальекано».

Во вторник Роман не тренировался с «Бетисом», за который в текущем сезоне провел 6 матчей, сыграв всего 150 минут. Ориентировчная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.

После 23-х сыгранных туров «Райо Вальекано» занимает 17-е место в Сегунде.

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