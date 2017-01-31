Зозуля интересен Райо Вальекано

27-летний украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может стать игроком «Райо Вальекано».
Во вторник Роман не тренировался с «Бетисом», за который в текущем сезоне провел 6 матчей, сыграв всего 150 минут. Ориентировчная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.
После 23-х сыгранных туров «Райо Вальекано» занимает 17-е место в Сегунде.
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