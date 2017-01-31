Черноморец проиграл Ягеллонии

Матч с лидером чемпионата Польши прошел в равной борьбе. «Ягеллонии» посчастливилось уже в начале поединка открыть счет. Безрук не смог зафиксировать в руках мяч при подаче, и Свидерски поразил с 12 метров пустые ворота — 0:1. В середине тайма был близок к успеху Андриевский, пробивавший штрафной удар с 22-х метров — над перекладиной. Дважды из неплохих позиций бил по цели Коркишко, однако несильно и, как следствие, без проблем для голкипера. Голевой момент «Черноморец» создал перед перерывом. Ковалец совершил образцово-показательный проход по правому флангу, прострелил во вратарскую площадку, однако Татаркова подвела меткость.

На 50-й минут отличный шанс забить был у Хочолавы, который завершал подачу углового ударом ногой в падении — поляков выручил вратарь. На 63-й минуте Кабаев после штрафного не смог протолкунть мяч в сетку с близкого расстояния. «Ягеллония» также не отсиживалась на своей половине поля. На 69-й минуте контратака с участием Томашика и Лапински могла сталт голевой, но надежно сыграл Каневцев. Был еще выход один на один с голкипером Ковальца, которого все же настиг защитник на линии вратарской (похоже не обошлось без нарушения правил), неточный удар головой Смирнова в борьбе с Вегларжем. До последних секунд «Черноморец» пытался сравнять счет, но в компенисрованное время пропустил стремительную контратаку «Ягеллонии», и Черных с подачи Мыстковски установил окончальный результат встречи — 0:2.

«Черноморец» — «Ягеллония» (Белосток, Польша) — 0:2

Голы: Свидерски (12), Черных (90+1).

«Черноморец»: Безрук (Каневцев, 46), Люлька (капитан), Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Смирнов, Андриевский, Татарков (Попов, 78), Кабаев, Ковалец, Коркишко.

«Ягеллония»: 1-й тайм — Керемен, Гордон, Рунье, Василюк, Штраус, Горальски, Гржиб (капитан), Новиков, Франковски, Васильев, Свидерски; 2-й тайм — Вегларж, Томашик, Гутьери, Шимонович, Бурлига, Мыстковски, Шимански, Романчук, Лапински (Дамански, 84), Хомченовский, Черных.

Предупреждения: Коркишко (65) — (31), (62), (81)