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Шахтер — Яблонец — 2:2 (пен. 4:5). Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтёр» — «Яблонец»

  • 31.01.2017 20:58
  • 516 просмотров
  • 3 комментария
Метки
shakhtar.com. «Шахтер Д» - «Яблонец»
© shakhtar.com. «Шахтер Д» - «Яблонец»

В товарищеском поединке Кубка Атлантики «Шахтер» — «Яблонец» победу в серии пенальти одержала чешская команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 31.01.2017 21:12
    -1
    О великий Шахтер, я уверен судейка продажная, ты сильнее реала и барселон, не то что динамо. Храни тебя Ахмет!
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    Оладик_ЙА
    online
      Оладик_ЙА, 31.01.2017 21:23
    0
    в течении часа будет объявлено что Ярмола - игрок Эвертона)
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 31.01.2017 21:27
    -1
    Оладик_ЙА, 31.01.2017 21:23
    в течении часа будет объявлено что Ярмола - игрок Эвертона)
    о уже кроты нарадоваться не могут
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