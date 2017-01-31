Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Стандард хотел Лучкевича еще летом»

Менеджер Сергей Серебренников рассказал о трансфере игрока «Днепра» Валерия Лучкевича в «Стандард».

- «Стандард» следил за Лучкевичем порядка 8-9 месяцев. Видели его даже в товарищеской игре. Тогда он им очень понравился. Мы делали попытки заполучить его и летом, но не сумели договориться по трансферной стоимости. «Стандард» продолжал за ним следить, мы были постоянно на связи, и, слава Богу, зимой нам это удалось сделать. Контракт подписан на 3, 5 года. Плюс есть опция продлить его на год.

- Валерий сразу согласился на переход?

- Интерес «Стандарда» не был новым для него. Он был готов к этому. Основным было договориться все-таки с «Днепром». Для Валеры это был хороший вариант. Бельгийский чемпионат – хороший. «Стандард» - клуб с историей. Я думаю, это будет хорошей ступенью в его карьере.