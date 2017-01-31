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Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Стандард хотел Лучкевича еще летом»

Специалист рассказал о переходе украинского игрока в бельгийский клуб

  • 31.01.2017 20:30
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dynamo.kiev.ua. Сергей Серебренников
© dynamo.kiev.ua. Сергей Серебренников

Менеджер Сергей Серебренников рассказал о трансфере игрока «Днепра» Валерия Лучкевича в «Стандард».

- «Стандард» следил за Лучкевичем порядка 8-9 месяцев. Видели его даже в товарищеской игре. Тогда он им очень понравился. Мы делали попытки заполучить его и летом, но не сумели договориться по трансферной стоимости. «Стандард» продолжал за ним следить, мы были постоянно на связи, и, слава Богу, зимой нам это удалось сделать. Контракт подписан на 3, 5 года. Плюс есть опция продлить его на год.

- Валерий сразу согласился на переход?
- Интерес «Стандарда» не был новым для него. Он был готов к этому. Основным было договориться все-таки с «Днепром». Для Валеры это был хороший вариант. Бельгийский чемпионат – хороший. «Стандард» - клуб с историей. Я думаю, это будет хорошей ступенью в его карьере.

Источник — ТК Футбол

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