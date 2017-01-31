Агент Ломбертса: «Надеемся, что Луческу сдержит слово»

Несколько дней назад английские СМИ сообщили, что «Вест Бромвич» предложил «Зениту» пять миллионов фунтов за защитника Николаса Ломбертса. Агент 31-летнего бельгийского футболиста Сантуш Верхлуст рассказал, что из АПЛ никто не выходил на него.

— «Вест Бромвич» может купить Ломбертса за 5 млн фунтов? У меня нет такой информации, значит, это неправда.

— Осталось мало времени до закрытия трансферного окна, каковы шансы, что Николас все-таки покинет «Зенит»?

— Без понятий, у нас есть несколько конкретных предложений от разных клубов, но мы ждем решения Зенита. Мирча Луческу обещал Нико отпустить его, посмотрим, заслужил ли Ломбертс после девяти лет славных выступлений за «Зенит», чтобы его просьбу выполнили. Думаю, время пришло, и мы знаем, что клуб хочет обсудить возможный трансфер.

— Если «Зенит» подпишет Бранислава Ивановича, Луческу отпустит Ломбертса?

— Наверное, да. Мы надеемся, что мистер Луческу сдержит свое слово и отпустит его, как и обещал.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ломбертс провел за «Зенит» всего пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт бельгийца, который выступает за петербургский клуб с 2007-го года, истекает летом 2018-го года.