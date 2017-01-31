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ПЛАСТУН: «Президент ставит нам в пример Днепр двухлетней давности»

Украинский игрок «Лудогорца» поделился впечатлениями о своем клубе

  • 31.01.2017 20:12
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sportstatist.com, Игорь Пластун
© sportstatist.com, Игорь Пластун

Украинский игрок «Лудогорца» Игорь Пластун рассказал о своей жизни в Болгарии, а также личных и командных целях.

- Все идет планово, готовимся к сезону. У нас 12-го февраля первая игра в чемпионате, а 16-го – старт в Лиге Европы. Клуб ставит перед собой цели в чемпионате – победа. У нас есть небольшой гандикап в 4 очка и игра в запасе. Что касается Лиги Европы, то президент поставил нам в пример именно «Днепр» двухлетней давности. Будем двигаться от этапа к этапу. Впереди у нас – «Копенгаген» - очень сильный соперник. Готовимся к нему.

- Конкуренция в полузащите очень жесткая. Насколько сильным является доверие тренера?
- У нас 22 – или даже 24 – равноценных футболиста. На каждую позицию – по два игрока. В центре защиты, например, есть 4 футболиста, которые претендуют на место в основе… Клуб ведет селекционную работу.

Доверие тренера? Оно есть, но все зависит от меня, от того, если я буду показывать хороший футбол. Кто лучший – тот и играет.

- Что было самым трудным в начале?
- Наверное, все в целом. Все-таки переезд в другую страну – это стресс. Также новая команда, новые партнеры. Все равно существует языковой барьер. В принципе, чувствую себя достаточно комфортно, так что ничего не мешает мне выкладываться и работать.

- Какую цель ты перед собой ставишь?
- У меня всегда одна цель – развитие. Я должен развиваться, не обращать ни на что внимание. Есть хорошие и плохие моменты, но мне нужно развиваться и играть здесь. Человек решает – Бог располагает, поэтому – посмотрим.

Источник — ТК Футбол

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