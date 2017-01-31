Шахтер уступил Яблонцу в серии пенальти

Донецкий «Шахтер» в Алгарве стартовал в товарищеском турнире в Atlantic Cup. Первым соперником «горняков» стал середняк чешского футбола - «Яблонец». Капитан команды — хорошо известный всем поклонникам донецкого клуба Томаш Хюбшман. «Яблонец» в основном укомплектован местными кадрами — в команде всего 4 легионера, три из которых начали игру на скамейке запасных. Сезон в Чехии возобновляется на неделю раньше, чем в Украине, так что команды должны были пребывать примерно на одном уровне кондиций, ведь подопечные Паулу Фонсеки готовятся к поединку Лиги Европы против «Сельты».

Матч начался с небольшим опозданием, но повод был приятным. Вместо традиционного обмена вымпелами капитан украинской команды Дарио Срна вручил своему визави именную футболку «Шахтера» с номером 283: именно столько поединков за донецкий клуб на счету Хюбшмана. А далее подопечные Фонсеки захватили инициативу — и принялись катать мяч. Однако катать вдали от чужой штрафной. Начал накрапывать дождик, и игра стала откровенно скучной. Кроме удара Фреда, с которым справился вратарь «Яблонца», вспомнить было нечего. Оживить поединок решил Александр Кучер. После редкого выпада чехов наш защитник в своей штрафной скосил Якуба Поважанеца (а заодно и собственного капитана). Пенальти четко реализовал Мартин Поспишил, разведя мяч и Андрея Пятова по углам ворот. Однако буквально в следующей же атаке «Шахтер» сравнял счет. Марсио Азеведо прошел по флангу, ворвался в штрафную, накрутил защитника — и зряче выполнил подачу во вратарскую. А набежавший Факундо Феррейра головой вколотил мяч в сетку — 1:1. С таким счетом и завершилась первая половина игры.

На вторую половину наставник «Шахтера», против обыкновения, не поменял состав, выпустив на поле только Бернарда. А вот счет вскоре изменился: Азеведо отдавал пас на вратаря не глядя, чем воспользовался вышедший на замену босниец Мирзад Механович. Он перехватил мяч и отдал передачу в центр штрафной — набежавший Мартин Долежал без проблем поразил ворота. Однако наша команда снова ответила очень быстро: Бернард принял длинную диагональ, пробил — в защитника. Бразилец отпасовал на Ромеро Марлоса — с его ударом справился голкипер. Однако добить Дентиньо никто не сумел помешать — тот забивал с линии вратарской. 2:2 — и Фонсека сделал сразу 9 замен, после чего игра снова успокоилась. Даже, пожалуй, чешская команда почаще владела мячом. Всё шло к серии послематчевых пенальти: согласно регламенту, ничья в основное время приносит командам по 1 очку, еще одно получает тот, кто выигрывает «лотерею» сразу же по истечении основных 90 минут. Тем не менее, «Шахтер» пошел на решающий штурм и едва не преуспел, но Дентиньо не сумел реализовать выход один на один.

А в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась чешской команде. Они все пять попыток реализовали без шансов для Никиты Шевченко. У «горняков» точны были бразильцы Алан Патрик, Бернард и Дентиньо, а также аргентинец Густаво Бланко-Лещук. Последним в серии бил Тарас Степаненко — и с его ударом справился Властимил Грубы. Итак, 1 очко в турнирную таблицу «Шахтер» заработал. Следующий поединок на турнире команда Фонсеки проведет 3-го февраля против «Ольборга».



«Шахтер Д» - «Яблонец» - 2:2 (пен. - 4:5)

Факундо Феррейра, 36, Дентиньо, 57, - Мартин Поспишил, 34, с пенальти, Мартин Долежал, 52,

Серия пенальти: Алан Патрик, Бернард, Дентиньо, Густаво Бланко-Лещук - Вит Бенеш, Михал Травник, Ондржей Михалик, Сигрер Эгилл Лароссон, Мирзад Механович.

Не забил пенальти: Тарас Степаненко (вратарь).

«Шахтер Д»: Андрей Пятов (Никита Шевченко, '69), Ярослав Ракицкий (Иван Ордец, '70), Марсио Азеведо (Николай Матвиенко, '70), Александр Кучер (Сергей Кривцов, '70), Фред (Алан Патрик, '70), Тайсон (Бернард, '46), Дарио Срна, Дентиньо, Вячеслав Танковский (Тарас Степаненко, '70), Факундо Феррейра (Андрей Борячук, '70), Ромеро Марлос (Густаво Бланко-Лещук, '70)

«Яблонец»: Властимил Грубы, Мартин Поспишил (Вит Бенеш, '65), Лудек Перница, Ярослав Дивиш (Никола Янкович, '46), Ярослав Зелены, Томаш Хюбшман (Войтех Кубиста, '65), Лукаш Масопуст, Якуб Поважанец (Мирзад Механович, '46), Петр Йирачек (Михал Травник, '65), Матей Ганоусек (Сигрер Эгилл Лароссон, '46), Мартин Долежал (Ондржей Михалик, '81)

- Ярослав Зелены, 54.