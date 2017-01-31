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Волынь досрочно завершила сбор по решению Кварцяного

Наставник луцкой команды решил уменьшить нагрузку на своих игроков

  • 31.01.2017 19:53
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Луцкая «Волынь» досрочно вернулась со сбора в Закарпатье, в последний момент отменив контрольный матч против ФК «Львов», который был запланирован на 30 января.

Такое решение главный тренер лучан Виталий Кварцяный принял из-за того, что его футболисты уже получили солидную порцию нагрузки. Наставник посчитал, что спарринг с львовянами и дополнительная нагрузка для футболистов будут лишними.

После трех дней отдыха, которые тренерский штаб предоставил команде, лучане планируют продолжить подготовку к сезону и выехать на следующий сбор в Турцию.

Источник — MatchDay

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