Волынь досрочно завершила сбор по решению Кварцяного

Луцкая «Волынь» досрочно вернулась со сбора в Закарпатье, в последний момент отменив контрольный матч против ФК «Львов», который был запланирован на 30 января.

Такое решение главный тренер лучан Виталий Кварцяный принял из-за того, что его футболисты уже получили солидную порцию нагрузки. Наставник посчитал, что спарринг с львовянами и дополнительная нагрузка для футболистов будут лишними.

После трех дней отдыха, которые тренерский штаб предоставил команде, лучане планируют продолжить подготовку к сезону и выехать на следующий сбор в Турцию.