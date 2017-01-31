Карпаты проведут шесть спаррингов на вторых сборах

2 лютого львівські «Карпати» вирушають до Туреччини на другі закордонні збори. Протягом двох тижнів команда Олега Дулуба тренуватиметься на вже звичних полях, а також проведе шість спарингів.



8 лютого «зелено-білі» зіграють два матчі проти солігорського «Шахтаря». Останній чемпіонат білоруська команда завершила на другому місці, пропустивши перед собою лише БАТЕ. Одразу три матчі на «левів» чекатимуть 11 лютого.

Суперниками стануть два склади мінського «Динамо» – бронзового призера чемпіонату Білорусі, а також «Раднік» – п’ята команда Боснії та Герцеговини. Один з цих спарингів проведе молодіжна команда «Карпат», два – основна.



Черговий матчдей запланований на 14 лютого. Цього дня підопічні Олега Дулуба зіграють два завершальні спаринги проти команд з Данії. Спершу «леви» поміряються силами із «Вейле», а потім із «Фремад Амагер».



Після цих спарингів «Карпати» повернуться додому, де й пройде завершальний етап підготовки до стартового матчу 2017 року проти одеського «Чорноморця».