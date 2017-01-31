Юрий МОРОЗ: «На вторых сборах проведем три игры»

Наставник юношеской команды U-19 Юрий Мороз подвел короткие итоги первого сбора, который его подопечные провели в Испании и поделился планами на второй сбор, который пройдет с 5-го по 19-е февраля в Турции:

- Удалось сделать почти все, что мы запланировали, мы остались всем довольны. К сожалению, не обошлось без травм, в частности, повреждение получил Мельничук, а в остальном все хорошо. Конечно, ребятам было тяжеловато, но все старались, терпели. Сбор прошел без существенных отклонений. Что касается погодных условий, несколько дней шли дожди, но они нам не мешали, поля были в идеальном состоянии.

- Ваши подопечные добились побед во всех трех контрольных матчах – вас это радует?

- Да, наши футболисты – молодцы. В играх вспоминали наработанные связи, отрабатывали схемы и комбинации, словом, все, как и планировали.

- Уровень соперников вас удовлетворил?

- Да, особенно, в двух последних матчах. Уровень наших спарринг-партнеров соответствовал команде U-19. Если по первому сопернику вопросы возникали, поскольку это была хоть и взрослая команда, но полулюбительского клуба, то по остальным их не было. Все прошло удачно. Может показаться, что по результату это были легкие победы, но по игре, особенно по первым таймам, могу сказать, что мы ощутили достойное сопротивление и конкуренцию.

- Имел ли результат первостепенное значение для вас?

- Только от одного результата мы не отталкивались. Конечно, не менее важным было наиграть связи и подготовить игроков, чтобы они росли в игровом плане. А конечный счет, количество забитых мячей не были самоцелью. Больше внимания уделяли перестроению игры в обороне, не забывали про атаку, работали над имеющимися слабыми местами.

- На сборе с вами работали несколько выпускников клубной академии 2000-го года рождения. Как ребята проявили себя?

- Тарас Дмитрук, Саша Мельник, Гио Цитаишвили, вратари выглядели на хорошем уровне, видно, что ребята стараются, адаптируются к нашим требованиям и условиям в командах U-19 и U-21.

- Было удобно, что команды U-19 и U-21 работали вместе, и вы имели возможность тасовать состав во время товарищеских матчей?

- Безусловно, удобно. К примеру, Дубинчак работал с молодежной командой, но для получения игровой практики, один матч он провел за нас. Словом, мы могли корректировать составы, менять игроков. Поскольку каждая позиция дублировалась, в играх нам было легче.

- На второй сбор вы также планируете брать 16-летних ребят?

- В Испании работа была построена таким образом, что с нами было больше футболистов U-19. Часть из них уже больше работала с молодежным составом. Для нас это хороший показатель – здорово, что наши ребята растут, доказывают и создают конкуренцию старшим игрокам. А в Турцию мы едем уже для непосредственной подготовки к Юношеской Лиге УЕФА, в которой сыграем уже 21-22-го февраля.

- Принято считать, что на первом сборе закладывается физическая форма, а второй – больше игровой...

- Да, мы сохранили эту традицию. Второй сбор будет не только более игровым, также будет достаточно упражнений на тактику. Что касается контрольных матчей, у нас запланировано три поединка. Также будем вспоминать игровые связи, работать над скоростью, структурой, быстрыми перестроениями, наигрывать тактические варианты. А вот выносливости уже уделим меньше внимания.

- Уже известны даты контрольных матчей в Турции, и кто будет вашими соперниками?

- Общий план уже сверстан, у нас все готово. Как я уже сказал, проведем три игры, только соперники еще уточняются. Хотелось бы, чтобы это были команды не полулюбительского уровня, а более конкурентоспособные, чтобы мы могли максимально или хотя бы на 75% демонстрировать свои усилия. Важно, чтобы эти спарринги действительно, стали хорошей подготовкой к Юношеской Лиге УЕФА. Так что определенные корректировки еще возможны.