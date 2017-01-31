Динамо начнет второй сбор матчем с Осиеком

4 февраля киевское «Динамо» отправится на второй зимний тренировочный сбор, который, как и первый, подопечные Сергея Реброва проведут в Марбелье.

Соперником «бело-синих» в первом контрольном матча этого сбора станет хорватский клуб «Осиек». На зимний перерыв «Осиек» ушел, занимая третье место в чемпионате Хорватии.

Этот матч состоится 7 февраля в Футбольном центре Марбельи. Начало игры - в 16:30 по местному времени (17:30 по киевскому).

Всего же за время второго сбора «Динамо» планируется проведение семи товарищеских матчей.