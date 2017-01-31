Черноморец уступил болгарскому Нефтохимику

Товарищеский матч
«Нефтохимик» (Бургас, Болгария) — «Черноморец» — 2:0 (0:0)
Голы: Манев (63), Йорданов (78).
«Черноморец»: Кожухарь (футболист на просмотре, 46), Норенков, Азацкий (Гадрани, 65), футболист на просмотре, Петько, Данченко (капитан), Мурашов, Третьяков (Попов, 72), Мусолитин (футболист на просмотре, 72), Барилко (футболист на просмотре, 65), Хобленко.
Тренер — Александр Бабич.
«Нефтохимик» (стартовый состав): Николов, Хомей, Нехливанов, Вылчев, Орачев, Йорданов, Долгеров, Романов, Манев, Божинов (капитан), Четков.
Источник — ФК Черноморец
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