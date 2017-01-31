Черноморец уступил болгарскому Нефтохимику

Чего иного можно ждать от русских фашистов?

Шахтер молодцы воскрешают стадионы в нашей стране!не зря на них обиделись на арене Львов за то чт...

Считают людей на фото и спорят о слове :ажиотаж: как говорил коньяка лавров :дибилы мля:

Какой такой твой пельмень? Я из Киева , тут и родился...А если ты был внимательный то входить в ...

а с цыганом что было?