Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Черноморец уступил болгарскому Нефтохимику

Украинская команда пропустила два мяча во второй половине встречи

  • 31.01.2017 17:49
  • 168 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Черноморец уступил болгарскому Нефтохимику

Товарищеский матч

«Нефтохимик» (Бургас, Болгария) — «Черноморец» — 2:0 (0:0)
Голы: Манев (63), Йорданов (78).

«Черноморец»: Кожухарь (футболист на просмотре, 46), Норенков, Азацкий (Гадрани, 65), футболист на просмотре, Петько, Данченко (капитан), Мурашов, Третьяков (Попов, 72), Мусолитин (футболист на просмотре, 72), Барилко (футболист на просмотре, 65), Хобленко.
Тренер — Александр Бабич.

«Нефтохимик» (стартовый состав): Николов, Хомей, Нехливанов, Вылчев, Орачев, Йорданов, Долгеров, Романов, Манев, Божинов (капитан), Четков.
 

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.