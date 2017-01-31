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Шахтер – Яблонец: стартовые составы команд

Томаш Хюбшман выйдет в стартовом составе чешской команды

  • 31.01.2017 17:37
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Стал известен стартовый состав донецкого «Шахтера» на матч с чешским «Яблонецом» в рамках турнира Atlantic Cup.

«Шахтер»: 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 66. Азеведо, 24. Танковский, 8. Фред, 11. Марлос, 9. Дентиньо, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 26. Шевченко, 55. Кудрик, 14. Кобин, 18. Ордец, 25. Матвиенко, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 10. Бернард, 12. Алан Патрик, 17. Малышев, 41. Борячук, 99. Лещук

«Яблонец»: 30. Грубы, 2. Поважанец, 3. Хюбшман (к), 4. Перница, 5. Ганоусек, 7. Дивиш, 8. Масопуст, 12. Зелены, 15. Долежал, 21. Йирачек, 26. Поспишил

Запасные: 29. Валеш, 9. Механович, 10. Травник, 11. Ларуссон, 17. Михалик, 22. Янкович, 23. Бенеш, 27. Кубиста

Поединок «Шахтер» – «Яблонец» начнется в 18:00.

Источник — ФК Шахтер

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