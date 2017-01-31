Билеты на матч Сельта - Шахтер поступят в продажу 1 февраля

16 февраля «горняки» проведут выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой».



Билеты на этот поединок поступят в продажу 1 февраля. Их можно приобрести онлайн на сайте shakhtar.com, а также в кассах ОСК «Металлист». Стоимость – 1 500 гривен.



Обращаем внимание, что один болельщик может купить не более четырех билетов.

Кассы ОСК «Металлист» работают ежедневно с 9:00 до 20:00 (без перерыва и выходных).