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Евгений Бохашвили стал игроком Руха

24-летний форвард подписал полугодовой контракт

  • 31.01.2017 17:24
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fcruh.com. Евгений Бохашвили
© fcruh.com. Евгений Бохашвили

Український форвард Євген Бохашвілі підписав піврічний контракт з «Рухом». Нападник вже встиг дебютувати за команду з Винників у товариському матчі з рівненським «Вересом».

Бохашвілі є вихованцем «Дніпра», встиг пограти в оренді в «Карпатах», «Волині» та охтирському «Нафтовику». Свого часу 24-річного нападника регулярно викликали до юнацьких та молодіжних збірних України.

Раніше Бохашвілі знаходився на перегляді в «Олімпіку», але не підійшов клубу.

Источник — ФК Рух Винники

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