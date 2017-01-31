Евгений Бохашвили стал игроком Руха

Український форвард Євген Бохашвілі підписав піврічний контракт з «Рухом». Нападник вже встиг дебютувати за команду з Винників у товариському матчі з рівненським «Вересом».
Бохашвілі є вихованцем «Дніпра», встиг пограти в оренді в «Карпатах», «Волині» та охтирському «Нафтовику». Свого часу 24-річного нападника регулярно викликали до юнацьких та молодіжних збірних України.
Раніше Бохашвілі знаходився на перегляді в «Олімпіку», але не підійшов клубу.
Источник — ФК Рух Винники
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