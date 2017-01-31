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Икер КАСИЛЬЯС: «Я не считаю, что меня выбросили из Реала»

Легендарный испанец поделился мыслями о своем уходе из «королевского клуба»

  • 31.01.2017 16:57
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ФК Реал Мадрид. Икер Касильяс
© ФК Реал Мадрид. Икер Касильяс

Легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс рассказал о причинах свиста в адрес Криштиану Роналду на «Бернабеу».

«Напоминает ли мне это аналогичную ситуацию со мной? На «Бернабеу» освистывают всех игроков. От Криштиану многого требуют, это факт. Он, наравне с Месси – лучший футболист в мире, и на нем лежит большая ответственность, это тоже факт. Мне, как мадридисту, непонятна природа свиста: всего полгода назад Криштиану стал чемпионом Европы. Правда в том, что в «Реале» есть отрицательные моменты, но также есть много позитивных. Таков «Мадрид», здесь невозможно жить прошлым», - сказал Касильяс.

Также испанский голкипер поделился мыслями о своем уходе из «королевского клуба».

«Я не считаю, что меня выбросили из клуба. Время все лечит, и не стоит оглядываться назад – это ничего не принесет. Было тяжело проститься со своим домом, мне потребовалось время, чтобы открыть в себе новое дыхание, но думаю, что в итоге у меня это получилось», - добавил 35-летний футболист.

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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