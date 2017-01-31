ГПУ допросила Романа Максимюка по делу о договорных матчах

Какие тут все умные - это что-то!!!

По-моему - она попробовала другую "технику" стрельбы, не как она обычно стреляет. Где, ...

Кстати, по последним двум дням соревнований на ЧЕ только мне показалось, что у наших (всех) лыжи ...

Я тоже надеюсь, что Юля "лимит" своих промахов исчерпала на ЧЕ, а на ЧМ - сможет выступ...