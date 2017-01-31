ГПУ допросила Романа Максимюка по делу о договорных матчах

Бывший тренер «Тернополя» Роман Максимюк был допрошен Генеральной прокуратурой Украины по делу о договорных матчах.
Источник не сообщает, в каком качестве находился на допросе 42-летний специалист.
Напомним, экс-игрок молодежной команды «Металлиста» Евгений Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей.
Источник — Футбол 24
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