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ГПУ допросила Романа Максимюка по делу о договорных матчах

Экс-тренер «Тернополя» фигурирует в материалах дела о договорных матчах

  • 31.01.2017 16:26
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dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк
© dynamo.kiev.ua. Роман Максимюк

Бывший тренер «Тернополя» Роман Максимюк был допрошен Генеральной прокуратурой Украины по делу о договорных матчах.

Источник не сообщает, в каком качестве находился на допросе 42-летний специалист.

Напомним, экс-игрок молодежной команды «Металлиста» Евгений Малик назвал Максимюка организатором договорных матчей.

Источник — Футбол 24

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