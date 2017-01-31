ОФИЦИАЛЬНО: Карпаты подписали Виктора Хомченко

Так всі ж - ВІЛЬНІ АГЕНТИ!!! І наступні яких представлять сьогодні - теж будуть ВІЛЬНИМИ АГЕНТАМИ...

Я тоже надеюсь, что Юля "лимит" своих промахов исчерпала на ЧЕ, а на ЧМ - сможет выступ...

Кстати, по последним двум дням соревнований на ЧЕ только мне показалось, что у наших (всех) лыжи ...

Не,ну на месяц вперёд указать прогноз это уже перебор. Они там на три дня +-5 град ,а то на месяц...

ты или реально не понимаешь, или просто все понял и теперь как сливаешься.ОК, по полочкам.Фотка -...

2ватан" кстати на "метео" -7 -4!

"ватан" я твой бред обсуждать даже не буду!я это заскриню,ну твой бред,а 23 февраля теб...

А "гисметео" читать не обучен? Прогноз на 23 февраля 0...+4!