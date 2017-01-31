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ОФИЦИАЛЬНО: Карпаты подписали Виктора Хомченко

Контракт 22-летнего форварда рассчитан на 5 лет

  • 31.01.2017 15:59
  • 1054 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Карпаты. Виктор Хомченко
© ФК Карпаты. Виктор Хомченко

Нападник Віктор Хомченко та ФК «Карпати» уклали контракт терміном на 5 років. Вихованець волинського футболу приєднався до «зелено-білих» на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати тренерський штаб та клубне керівництво.
 
На рівні УПЛ Віктор Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли луцьку «Волинь» очолював Анатолій Дем’яненко. Загалом, на найвищому рівні нападник провів 26 поєдинків і забив 2 голи.
 
У «Карпатах» Віктор гратиме під 77 номером.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 31.01.2017 16:17
    +2
    Карпати розігналися... Якби не перша половина сезону - на Єврокубки можна було б зазіхнути!
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 31.01.2017 16:49
    +2
    іще один хороший трансфер, хлопець із хорошим потенціалом, якщо буде нормально працювати
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    Patriot UA
      Patriot UA, 31.01.2017 16:51
    +2
    Удачі! Усе в твоїх ногах та голові!
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