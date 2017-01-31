ОФИЦИАЛЬНО: Карпаты подписали Виктора Хомченко

Нападник Віктор Хомченко та ФК «Карпати» уклали контракт терміном на 5 років. Вихованець волинського футболу приєднався до «зелено-білих» на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати тренерський штаб та клубне керівництво.
На рівні УПЛ Віктор Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли луцьку «Волинь» очолював Анатолій Дем’яненко. Загалом, на найвищому рівні нападник провів 26 поєдинків і забив 2 голи.
У «Карпатах» Віктор гратиме під 77 номером.
Источник — ФК Карпаты
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