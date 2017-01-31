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Антонио КОНТЕ: «Мои футболисты продемонстрировали желание меняться»

Главный тренер «Челси» — о внедрении новых игровых идей

  • 31.01.2017 15:50
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chelsea-fc.ru
© chelsea-fc.ru

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о внедрении новых игровых идей в преддверии матча с «Ливерпулем».

«Кое-что изменилось в моем мышлении, в мышлении команды. Мы привыкали к новому типу футбола, к новым идеям, и искали правильные решения, которые бы позволили мне лучше адаптироваться к игрокам, а им — ко мне.

После двух поражений мы поняли, что двигались не в том направлении, и если не хотим повторить ошибки предыдущего сезона, нам, несомненно, нужно что-то менять. И нам удалось это изменить. В этом смысле я рад за своих игроков, потому что они продемонстрировали свое желание меняться, искать новые решения, чтобы изменить ситуацию команды в сезоне.

«Ливерпуль» очень хорошо начал этот сезон, играя в привлекательный футбол, и это верный путь. Но после поражений вы должны продолжать верить в свои тренерские идеи.

Когда ты терпишь поражение, ты начинаешь думать, что движешься в неверном направлении, но, если у тебя есть философия, ты должен преодолеть свой неудачный период. Думаю, команда Юргена Клоппа играет в привлекательный футбол и делает это очень хорошо», — сказал итальянский специалист.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 31 января. в 22:00.

Источник — ФК Челси

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