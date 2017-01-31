Эдуард Сон готов финансировать Днепр

Спортивний журналіст Олександр Петров розповів про можливого нового власника «Дніпра».

«Частину грошей Рамос та його помічники отримували в гривнях за курсом 8 (зарплата Рамоса становила 3 млн євро на рік. — ГПУ). Коли долар стрибнув до 25 гривень, Коломойський відмовився платити і запропонував компроміс. Тренер на це не пішов. Зрозуміло, що Ігор Валерійович нічого іспанцям не платитиме. Команду міг би взяти Едуард Сон, колишній гравець клубу, який нині мешкає у Франції та має там текстильний бізнес. Однак він готовий фінансувати «Дніпро» з нуля. Борги попередника віддавати не хоче.

Коломойський також фінансує «Нафтовик-Укрнафту» з Охтирки на Сумщині (грає в першій лізі, посідає шосте місце). Наскільки мені відомо, команда не має матеріальних проблем, усе виплачується вчасно. Не виключено, що «Дніпро» зникне, охтирську команду перевезуть до нашого обласного центру, назвуть «Дніпро-Нафтовик». Гратиме в прем'єр-лізі. Федерація футболу, з одного боку, не мала б закривати очі на це. З іншого, зараз кожен клуб у прем'єр-лізі — на вагу золота. Але навіть якщо ФФУ дозволить таке, навряд чи подібний крок схвалить ФІФА», - сказав Петров.

Едуард Сон грав в складі «Дніпра» під керівництвом Євген Кучеревського. В період з 1988 по 1991 взяв участь в 135 матчах і забив 44 голи.