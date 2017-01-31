Владимир ЛИНКЕ: «Мы движемся в правильном направлении»

В понедельник, 30-го января, Владимир Иванович Линке, легендарный футболист «Металлиста», ныне занимающий пост гендиректора ООО «Авангард» и руководящий молодой командою «Металлист 1925» был гостем передачи «Мова футбола» на радиостанции «Голос ФМ». В откровенной и непринужденной беседе Владимир Иванович поделился с радиослушателями информацией о подготовке к сезону нашей команды, её планах на будущее. Много хороших слов прозвучало в адрес своих коллег, работающих плечо в плечо с ним, болельщиков, посещающих матчи команды дома и на выезде, спонсоров команды. Рассказал гендиректор и о планах по созданию гимна клуба, логотипе клуба и его предполагаемом талисмане. Четко, расставил все точки над «і» в позиции руководства команды «Металлист 1925» по переезду «Шахтёра» на постоянной основе в город Харьков. Сейчас команда проводит ежедневные тренировки на исскуственном поле Педагогического Университета и занимается в тренажерном зале. Уже были сыграны три спарринга. Первый спарринг – с командою «Металлист Юниор» - счёт матча 4:0, вторая игра была с местною командою «Анкар», выступающей в чемпионате Харьковской области, снова уверенная победа 7:1. И буквально за два часа до выступления гендиректора на радио, «Металлист 1925» в поселке Копылы Полтавской области на УТБ ФК «Полтава» провёл товарищеский матч с этим клубом. Здесь харьковчане уступили команде из первой профессиональной лиги украинского футбола со счетом 1:2. Причём, победный мяч футболисты ФК «Полтава» забили на предпоследней минуте матча. Сейчас тренерский штаб просматривает нескольких потенциальных новичков. Это молодые игроки – Скотаренко, Литвяк, Бессалов, Лебединский, Михальченко. Есть желание играть за команду и у Владислава Середы, которому 28 лет, он ещё в далёком в 2005 году дебютировал за «Металлист» в кубковом матче, но в чемпионате Украины за «Металлист» так и не сыграл, а в этом сезоне выступал в чемпионате области и чемпионате Украины среди аматоров за «Солли-Плюс». Первый полноценный сбор команда проведет во второй половине марта, на Западной Украине, предположительно в Ужгороде, где есть все условия для подготовки команды к чемпионату Украины. Возвращение в Харьков запланировано к 30-31 марта, ведь в апреле продолжится чемпионат. Задача у команды одна – завоевать место, позволяющее с лета 2017 года выступать во второй профессиональной лиге Украины.

Владимир Линке рад, что именно руководство ООО «Авангард» выступило с инициативою и приступило на днях к созданию Клуба Болельщиков с широкими правами и непосредственным участием болельщиков в жизнедеятельности команды. Да, есть пример создания подобной структуры в Ровно, но по любому это новое революционное явление в украинском футболе. Уже есть первые люди, вступившие в клуб болельщиков «Металлист 1925» и им будут даны права, позволяющие реально влиять на деятельность футбольной команды в разных сферах, для этого создано целых 9 комиссий по разным направлениям. С долею юмора Владимир Иванович, но тем не мене твердо и четко изложил принципиальную позицию клуба на переезд в Харьков Шахтёра. Мы – хозяева в нашем городе и готовы проявить гостеприимство и помочь донецкому клубу, который оказался в непростой ситуации, и несмотря на это, достойно представляет нашу страну, нашу Украину на международной арене. Все матчи «Металлиста 1925» и «Шахтёра» должны быть разведены по разным датам, есть у команды харьковской договор с ОСК «Металлист» до конца следующего года, есть соответствующее письмо в Федерацию Футбола Украины. Что касаемо гимна команды и выбора талисмана, то руководство надеется на самих болельщиков, что они проявят инициативу и пришлют свои предложения. Благо есть у команды «Металлист 1925» хорошо развитый и активно посещаемый официальный сайт, есть группы официальные и неофициальные в соцсетях, где это всё можно открыто и прозрачно обсудить. Что касается поддержки команды со стороны властей областных и городских, а также со стороны бизнеса, то ООО «Авангард» с благодарностью примет любую помощь, и обязательно отчитается о том, куда и на что уходит финансовая помощь.

Во время эфира был звонок из Соединённых Штатов Америки. Звонил бывший игрок команды «Металлист» Вячеслав Суворов, он уже 18 лет живет в Штатах, но у него болит душа за родной город, за развитие футбола в нём. Вячеслав высказал полную поддержу деятельности Владимира Ивановича и его соратников по возрождению Большого футбола в Харькове. Призвал харьковчан не быть безучастными к судьбе молодой команды. В заключении Владимир Линке сказал, что мы движемся в правильном направлении, и, несмотря на трудности, и отдельные попытки помешать, команда выполнить, то, что обещала, а именно шаг за шагом достигнет той вершины, когда весь город будет гордиться успехами «Металлиста 1925» не только в Украине, но и успехами на европейском уровне. А сейчас есть просьба ко всем харьковчанам ходить на матчи команды, она играет в футбол, где есть импровизация, где есть борьба и есть желание радовать зрителей красивым динамичным футболом.