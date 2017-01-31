ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Дитятьев — игрок Карпат

Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав із львівськими «Карпатами» 3-річний контракт.

Останній клубом оборонця була полтавська «Ворскла», у складі якої 28-річний захисник відіграв 40 ігор, у яких зумів чотири рази вразити ворота суперника. Раніше він виступав за донецький «Олімпік», «Кримтеплицю», «Буковину» та «Енергію» з Нової Каховки.



У «Карпатах» Олексій Дитятьєв гратиме під 34 номером.