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ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Дитятьев — игрок Карпат

28-летний защитник подписал с львовским клубом 3-летний контракт

  • 31.01.2017 15:20
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев

Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав із львівськими «Карпатами» 3-річний контракт.

Останній клубом оборонця була полтавська «Ворскла», у складі якої 28-річний захисник відіграв 40 ігор, у яких зумів чотири рази вразити ворота суперника. Раніше він виступав за донецький «Олімпік», «Кримтеплицю», «Буковину» та «Енергію» з Нової Каховки.

У «Карпатах» Олексій Дитятьєв гратиме під 34 номером.

Источник — ФК Карпаты

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