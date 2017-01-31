15 свободных трансферов 2017: игроки, контракты которых истекают

Этим игрокам придется искать новые клубы. Этой новости очень рады в Китае. Из такого списка можно составить мощную команду.

1. Джон Терри

Контракт легендарного капитана «Челси» истекает в этом году. В прошлом году клуб продлил контракт с Джоном, но в этом сезоне бывший капитан сборной Англии потерял свое место в стартовом составе клуба после тактических перестановок нового тренера Антонио Конте.

2. Даниеле Де Росси

Вице-капитан «Ромы» стоит перед похожей проблемой. Но, учитывая политику клуба при таких ситуациях, Де Росси предложат продлить контракт, либо будет возможность работы в структуре клуба. Так поступили с Франческо Тотти. Легенда «Ромы» заканчивает карьеру в этом году и получит пост технического директора после окончания карьеры футболиста.

3. Майкл Каррик

35-летний англичанин продлил контракт с клубом на один год. Каррику придется изрядно потрудиться, чтобы соперничать с более молодыми игроками за место в стартовом составе. Контракт истекает в июне 2017.

4. Бакари Санья

Гвардиоле предстоит большая работа в манчестерском клубе. В будущем сезоне 33-летний Бакари Санья возможно не войдет в планы испанского тренера.

5. Лукас

Бразилец потерял место в стартовом составе «Ливерпуля» после прихода Юргене Клоппа. Лукас начинал игру с первых минут лишь 3 раза в этом сезоне.

6. Пепе

Чемпионом Европы сильно заинтересованы в Китае. Пепе, скорее всего, перейдет в китайскую Суперлигу, где будет играть под руководством своего бывшего тренера – Мануэля Пеллегрини. Не исключается и переход в МЮ к Жозе Моуриньо. 33-летний центральный защитник провел 9 лет в составе мадридского «Реала».

7. Марио Балотелли

Стабильность - не про СуперМарио. Когда-то Балотелли считался одним из лучших форвардов мира. После кучи вечеринок, споров с тренерским составом и отсутствия дисциплины его карьера покатилась по наклонной. Но все еще впереди. Итальянцу всего 26, и он усердно работает, чтобы вернуть былой уровень.

8. Фернандо Торрес

Когда Эль Ниньо вернулся в родной «Атлетико» Мадрид, он вернул свою форму и заиграл почти как в былые дни в составе «Ливерпуля». Сейчас испанец потерял место в стартовом составе в пользу Гризманну и Гамейро. Но если Гризманн покинет «матрасников» к концу этого сезона, возможно, Торресу предложат новый контракт.

9. Штефан Лихтштайнер

Шесть сезонов в составе «старой синьоры». Пятикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка. Возможно, Лихтштайнер останется еще на один год, ведь в его контракте есть опция продления срока до 2018.

10. Кэйсуке Хонда

Атакующий полузащитник «Милана» попал в стартовый состав лишь 1 раз в текущем сезоне.

11. Пабло Сабалета

Аргентинец также может попасть под сокращение Гвардиолы в «Манчестер Сити».

12. Яя Туре

Седьмой сезон в составе «Манчестер Сити», и у полузащитника возник конфликт с тренером клуба – Гвардиолой. В мае Туре исполнится 34.

13. Санти Касорла

Тренер «Арсенала», Арсен Венгер, и фанаты очень любят испанца. Если французский специалист останется на посту, возможно, предложит продлить контракт Касорле. Но Венгер попал под водопад критики со стороны СМИ и фанатов из-за скупой трансферной политики и отсутствия результата в виде крупных трофеев за последнее время. Если Венгер покинет клуб, то Касорла возможно поступит также.

14. Икер Касильяс

После долгой и успешной карьеры в родном «Реале» легендарный испанский вратарь перешел в «Порту». Контракт Касильяса с португальским клубом истекает этим летом. Несмотря на возраст, чемпион мира без предложений не останется.

15. Бранислав Иванович

Вопрос ухода сербского защитника поднимался еще в прошлом сезоне. Иванович потерял былую форму и подвергся большой критике. После тактических изменений итальянского специалиста в этом сезоне Иванович лишь выходит на замены, и сам тренер признался, что не уверен в будущем

игрока. Но последние новости спорта свидетельствуют о переходе Ивановича в РФПЛ. Игроком заинтересованы в Санкт-Петербурге. Иванович уже согласовал личные условия с «Зенитом» и скорее всего вступит в ряды «сине-бело-голубых» в течение 24 часов.

Источник: vbetnews.com