В Харькове ажиотаж вокруг матча Шахтер — Сельта

Сегодня в Харькове стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта. Уже с утра возле касс выстраивалась очередь за пропусками.

Напомним, что в ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:05.