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В Харькове ажиотаж вокруг матча Шахтер — Сельта

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Харькове

  • 31.01.2017 14:42
  • 650 просмотров
  • 1 комментария
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В Харькове ажиотаж вокруг матча Шахтер — Сельта
Сегодня в Харькове стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта. Уже с утра возле касс выстраивалась очередь за пропусками.
 
Напомним, что в ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:05.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Nazar Kramchaninov
    online
      Nazar Kramchaninov, 31.01.2017 15:30
    0
    Это прикол? Всего три человека - это по-вашему очередь?
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