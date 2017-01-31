В Харькове ажиотаж вокруг матча Шахтер — Сельта

Сегодня в Харькове стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта. Уже с утра возле касс выстраивалась очередь за пропусками.
Напомним, что в ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:05.
⚒ Так сегодня выглядят кассы на ОСК «Металлист»!— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 31 января 2017 г.
Матч #ШахтерСельта в @EuropaLeague все ближе!
🎫 Билеты на игру: https://t.co/RY0Q3Dbepl pic.twitter.com/a14gSLLuPp
Источник — Sport.ua
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